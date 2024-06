Papo com Castroneves: ‘Nossa equipe estará de volta ao SportsCar em 2025′

Hélio venceu as 24 horas de Daytona de 2023 (Foto: Reprodução)







Escrito por Lance! • Publicada em 27/06/2024 - 16:08 • Rio de Janeiro (RJ)

Olá, amigos do Lance, tudo bem por aí?

Hoje eu quero dar uma boa notícia para os fãs do automobilismo. É um momento muito feliz que a nossa equipe, a Meyer Shank Racing (MSR), pois representa nosso retorno a um dos campeonatos de Endurance mais importantes do mundo. A Honda Racing Corporation USA confirmou hoje, 27, a parceria com a MSR, que marcará nossa volta ao IMSA WeatherTech SportsCar Championship de 2025, com o Acura ARX-06 híbrido, começando já na Rolex 24 at Daytona, prova de abertura da temporada, em janeiro, no Daytona Motor Speedway.

Nosso novo acordo é plurianual e representa a retomada de uma parceria antiga e vitoriosa, que só teve um hiato, agora em 2024, quando decidimos focar integralmente no programa do NTT IndyCar Series. Mas desde o anúncio desta breve ausência, que está em curso, já avisamos que em 2025 estaríamos de volta. Dito e feito.

Como vocês sabem, de forma separada ou conjunta, eu e a Meyer Shank Racing temos vasta história ao lado da Acura e Honda. Antes, só uma explicação, pois nem todos podem estar familiarizados com essa nomenclatura. Acura é uma marca pertencente à Honda e prioriza modelos de luxo e alta performance. Apenas para exemplificar, é como a Lincoln e Lexus, que são marcas de luxo da Ford e da Toyota, respectivamente.

Mas, voltando ao assunto, corri com o Acura ARX-05 na equipe Penske nos anos de 2018 a 2020, sendo campeão neste último ao lado do Ricky Taylor. Com o término da parceria com a Penske, a partir de 2021 a MSR operou um carro e o outro foi a Wayne Taylor Racing. Foi também a partir de 2021 que engatei três vitórias consecutivas na Rolex 24 at Daytona: uma na WTR e as outras duas na Meyer Shank Racing (2022 e 2023).

Pilotos e patrocinadores serão anunciados no decorrer do ano, mas posso garantir que a MSR medirá forças com grandes marcas novamente na IMSA não apenas para voltar a vencer em Daytona, como também repetir o título de 2022.

(Foto: Divulgação)

Mas, e aí, Castroneves, você vai correr?

Não vou mentir, como piloto, adoraria correr. O carro, ARX-06, é sensacional. Tendo como base o ORECA LMDh e carroceria desenvolvida pelo Acura Design Studio, é uma máquina de vencer.

Mas não sou mais só piloto. Meu novo momento na equipe é de acúmulo de funções e responsabilidades. Se eu puder ser útil, como ocorreu recentemente em Detroit e Road América no campeonato da IndyCar, Mike Shank, Jim Meyer e Liberty Media sabem que podem contar comigo, mas isso é uma discussão para o futuro. O agora é festejar nossa volta a esse fenomenal campeonato de Endurance.

Forte abraço e até semana que vem!