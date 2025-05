Jogadora grávida de três meses decide disputar a Liga das Nações

A levantadora e capitã da Seleção da República Dominicana, Niverka Marte, está grávida de três meses e anunciou que irá disputar a primeira etapa da Liga das Nações. A competição acontece entre o dia 4 e 8 de junho, no Rio de Janeiro.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

O técnico das dominicanas é o brasileiro Marcus Kwiek, e foi ele que confirmou a presença da jogadora no mundial.

-Ela decidiu, obviamente, com respaldo médico. Não foi algo que eu impus. A decisão foi dela - disse o técnico.

Convocada pela primeira vez em 2008, Marte é a mais experiente do time dominicano e uma peça importante para completar o elenco, que já vem preparando uma substituta para a levantadora. A oposta Arianna Rodríguez, de 19 anos, também treina como levantadora e deve ser a indicada para ficar no lugar de Marte nas próximas etapas da Liga das Nações.

Niverka Marte, jogadora grávida de três meses e vai disputar a Liga das Nações, durante uma entrevista com a imprensa (Foto: Reprodução)

Levantadora do Fluminense também jogou grávida na Superliga

O caso de Marte não foi o primeiro a acontecer no mundo do vôlei. A levantadora do Fluminense, Pri Heldes, jogou grávida de cinco meses e foi uma das principais jogadoras do time carioca durante a temporada.

continua após a publicidade

— Estando saudável, o principal é a minha saúde. Assim que descobri a gravidez, fui à médica e estou sendo acompanhada. Ela falou: “Se você estiver bem, saudável, manda bala”. Tem algumas coisas que não posso fazer, mas é mais por precaução, como evitar cair de barriga. No mais, está tudo certo. Como já faço esporte há muito tempo, não é algo que comecei agora, durante a gravidez. Estando saudável, “vambora.” — disse Pri Heldes em entrevista ao “Ge” na época.