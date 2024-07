Pai de Klay Thompson revela decepção com escolha do filho pelo Mavericks

Klay Thomson foi drafatado pelo Golden State Warriors nem 2011 (Foto: AFP)







Escrito por Notícias De Basquete • Publicada em 03/07/2024 - 14:51 • Rio de Janeiro (RJ)

A mudança de time de Klay Thompson, saindo do Golden State Warriors para se juntar ao Dallas Mavericks, foi um dos momentos mais marcantes e inesperados desta temporada da NBA. Enquanto a maioria dos fãs e especialistas ainda estão digerindo essa decisão, uma pessoa em particular sentiu essa escolha mais profundamente: Mychal Thompson, pai de Klay e ex-jogador dos Lakers.

- Não estou com muita vontade de dar os parabéns… estou muito decepcionado. Ele cresceu como fã dos Lakers e idolatrando Kobe Bryant… parecia o fit perfeito. Eu esperava e rezava para que ele terminasse sua carreira nos Lakers. Vou ter que conviver com isso - afirmou, Mychal.

Relação pessoal de Mychal Thompson com Lakers

Mychal Thompson é um dos grandes ídolos da história do Los Angeles Lakers. Com isso, o pai de Klay não escondeu seu favoritismo pelo time de sua cidade durante o processo de decisão do ex-Warriors. Mychal tentou intensamente persuadir seu filho a vestir a camisa roxa e dourada para a temporada de 2024/25.

O pai do astro destacou que, embora esperasse que Klay encerrasse sua carreira no Los Angeles Lakers, reconhece que seu filho fez a escolha pensando no que seria melhor para seu futuro. Ele explicou que a decisão veio após negociações tanto com os Lakers quanto com os Mavericks, mas Dallas acabou prevalecendo.

Matthew Stockman / AFP

Quem se deu melhor, Dallas ou Warriors?

Klay Thompson é conhecido por ser um dos melhores atiradores da liga e sua saída do Warriors é, sem dúvida, sentida tanto pela equipe quanto pelos fãs. No entanto, os torcedores dos Mavericks possuem razões para comemorar - pois a chegada de Klay promete fortalecer significativamente a equipe. Ao lado de Doncic e Irving, a franquia agora conta com um trio de estrelas capazes de competir no mais alto nível.

A saída de Klay Thompson do Golden State Warriors representa o fim de uma dinastia na franquia de São Francisco. Por lá, junto com Draymond Green e Stephen Curry, o ala formou um trio histórico na NBA, com quatro anéis de campeão.