Os piores começos de temporada de Hamilton na F1: 2009 x 2024

Lewis Hamilton, que vai se mudar para a Ferrari no começo de 2025, está tendo uma temporada melancólica em seu ano de despedida com a Mercedes. Depois de enfileirar uma sequência de vitórias, poles e títulos com as Flechas de Prata, o heptacampeão vive um dos momentos mais delicados de sua carreira com a equipe alemã.

Hamilton tem encontrado dificuldades para imprimir ritmo de classificação e de corrida com o W15. Isso ficou ainda mais claro quando fez apenas o 18º tempo no sábado em Xangai e teve dificuldades para escalar o grid no domingo. É bem verdade que o carro da Mercedes não é dos melhores. Porém, o #44 sequer consegue fazer frente ao companheiro George Russell. O #63, inclusive, superou Lewis no confronto direto em todas as corridas do ano até agora.

O começo da temporada 2024 de Hamilton remete ao terrível início da campanha de 2009. Tudo bem que naquele ano o britânico ainda conseguiu vencer com a McLaren, mas as primeiras cinco corridas também foram um desastre.

O GRANDE PRÊMIO faz uma comparação com as cinco primeiras corridas das temporadas de 2009 e 2024 de Lewis Hamilton. Para fazer uma análise mais eficiente, a prova sprint foi desconsiderada. Afinal, o formato não existia em 2009.

HAMILTON EM 2009

Corridas: 5

Pontos: 10 (28 no sistema atual)

Ida aos pontos (top-8): 3

Top-10: 4

Pódios: 0

Pole-position: 0

Vitórias: 0

Melhor posição de largada: 5º no GP do Bahrein

Melhor resultado em corrida: 4º no GP do Bahrein

Pior posição de largada: 18º no GP da Austrália

Pior resultado em corrida: Desclassificação no GP da Austrália

HAMILTON EM 2024

Corridas: 5

Pontos: 12 (2 no sistema antigo)

Ida aos pontos: 4

Top-10: 4

Pódios: 0

Pole-position: 0

Vitórias: 0

Melhor posição de largada: 7º no GP do Japão

Melhor resultado em corrida: 7º no GP do Bahrein

Pior posição de largada: 18º no GP da China

Pior resultado em corrida: Abandono no GP da Austrália

A Fórmula 1 retorna de 3 a 5 de maio para a disputa do GP de Miami, o primeiro de três que acontecem nos Estados Unidos na temporada 2024.