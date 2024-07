Olimpíadas: Filipe Toledo brilha na repescagem e garante vaga nas oitavas

Filipe Toledo brilha e avança para as oitavas de final do surfe nas Olimpíadas (Foto:







Escrito por Lance! • Publicada em 29/07/2024 - 00:08 • Rio de Janeiro

Bicampeão mundial, o brasileiro Filipe Toledo teve uma atuação fantástica na bateria da repescagem na noite deste domingo (28) na praia de Teahupo'o, no Taiti, e garantiu sua ida para as oitavas de final do surfe masculino. De quebra, ele acabou garantindo os seis representantes do país nas duas modalidades garantidos na terceira fase.

Com a classificação, os três brasileiros da etapa masculina estão garantidos nas oitavas de final com Filipe Toledo, Gabriel Medina e João Chianca. Entre as mulheres, Luana Silva já havia garantido sua vaga no último sábado, e neste domingo foi a vez de Tatiana Weston-Webb e Tainá Hinckel, que venceram em suas baterias da repescagem e avançaram.

Enfrentando o experiente australiano Billy Stairmand por uma vaga nas oitavas de final, Filipe Toledo mostrou confiança desde o início da bateria 8, que começou disputada e só teve a primeira onda surfada após 12 minutos. Foi quando o brasileiro pegou um belo tubo e saiu na liderança com uma nota 7,33. Então, o adversário conseguiu uma bela onda com oito minutos para o fim e anotou um 8,17, assumindo a liderança.

Com a prioridade para a onda seguinte, Filipe Toledo encarou um momento decisivo com a calma de sempre e protagonizou um dos maiores feitos de sua carreira, emplacando uma nota 9,67 - a segunda maior nota do surfe na história dos Jogos Olímpicos. O neozelandês, nervoso, tentou mais uma onda e conseguiu um 5,67, que não foi o suficiente para evitar a classificação do surfista brasileiro.