Brasileiro Renato Moicano vence americano no UFC 300 e faz declaração surpreendente

Escrito por Lance! • Publicada em 14/04/2024 - 14:00 • São Paulo (SP)

Renato Moicano não surpreendeu só o americano Jalin Turner, na madrugada deste domingo (14), no UFC 300, em Las Vegas (EUA). Ao dar a tradicional entrevista de pós luta, o brasileiro falou de economia política:

- "Eu adoro propriedade privada, e deixe-me dizer uma coisa, se você se preocupa com a p.... do seu país, leia Ludwig Von Mises e as 6 lições da Escola Econômica Austríaca, filho da p..."

O economista Ludiwig Von Mises, citado por Renato Moicano, nasceu na Ucrânia e se naturalizou austríaco. Ele se notabilizou por defender o capitalismo liberal e por combater o socialismo e todo tipo de intervenção estatal. Entre outros assuntos, é disso que trata o livro "As Seis Lições".

A luta

A vitória de Renato Moicano no UFC 300 é a terceira seguida, no peso Leve. Ele sofreu para vencer o americano Jalin Turner. Sofreu uma queda no primeiro round, conseguiu seguir na luta e virou o jogo no segundo assalto, com nocaute técnico. Moicano, que é faixa preta de jiu-jitsu, tem agora 19 vitórias como lutador profissional