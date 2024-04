Nuggets vencem mais uma! Veja como foi o sexto dia de playoffs da NBA

Jokic marcou 24 pontos na vitória dos Nuggets (Foto: Adam Pantozzi / NBAE / Getty Images / Getty Images via AFP)







26/04/2024

Três partidas dos playoffs da NBA foram disputadas nesta quinta-feira (25), o sexto dia da pós-temporada da liga norte-americana. Os jogos da noite marcaram duas realidades distintas. Veja abaixo os resultados.

Orlando Magic 121 x 83 Cleveland Cavaliers

O Orlando Magic aproveitou o mando de quadra e derrotou o Cleveland Cavaliers por 121 a 83, em show de Paolo Banchero. O jogador ítalo-americano marcou 31 pontos, sendo o cestinha da partida, e anotou mais 14 rebotes. Com isso, o time da Flórida diminui a vantagem dos Cavs na série.

Philadelphia 76ers 125 x 114 New York Knicks

Assim como o Magic, o 76ers venceu em casa e diminuiu a vantagem dos Knicks na série. O grande destaque da partida foi Joel Embiid, que mesmo jogando com o rosto paralisado (Paralisia de Bell), marcou 50 pontos e foi o cestinha na vitória de Philadelphia contra o time de Nova Iorque.

Los Angeles Lakers 105 x 112 Denver Nuggets

Diferente dos times do leste, os Lakers não aproveitaram o apoio da torcida e perderam mais uma partida para os Nuggets. Anthony Davis até tentou, marcando 33 pontos e 15 rebotes, mas a partida zerada de D'Angelo Russell fez diferença. No lado adversário, Denver fez um jogo consistente, com duplo-duplo de Nikola Jokic, Aaron Gordon e Michael Porter Jr.. O time do Colorado abre 3 a 0 na série e com apenas mais uma vitória, se classifica para a próxima fase e varre os Lakers.

