Novo talento do basquete impressiona com tamanho e faz até Wembanyama parecer baixo

Wembanyama, o Calouro do Ano, está entre os jogadores mais altos da NBA na atualidade (Foto: Joe Murphy / AFP)







Copiar Link

Escrito por Notícias De Basquete • Publicada em 22/06/2024 - 07:00 • Rio de Janeiro (RJ)

Oliver Rioux, talento do basquete e que atua nas ligas universitárias, chamou a atenção pelo tamanho. O jovem tem 2,36m e faz atletas como Victor Wembanyama (que tem 2,24m) parecerem baixos. Aos 18 anos, o grandalhão sonha em seguir os passos do francês.

Vídeos na internet do jogador viralizaram, especialmente pela altura. O jovem é muito mais alto que seus colegas e seus adversários na liga. Isso até pode não ser um fator determinante, mas é algo a se considerar por parte de um atleta.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Segundo informações do “ge”, Rioux cresceu incríveis 5 centímetros em apenas dois meses. Atualmente, ele atua na IMG Basketball, que é uma espécie de academia de desenvolvimento de jovens jogadores. O canadense também está na Universidade da Flórida, onde vai atuar na temporada 2024-25.

Além de Wembanyama, que tem incríveis 12 cm a menos de altura do que ele, Oliver é mais alto que vários astros e ex-jogadores da NBA. Shaquille O’Neal, Kristaps Porzings e Giannis Antetokounmpo, por exemplo, são menores que o canadense, que é considerado o adolescente mais alto do mundo pelo Guiness Book, o livro dos recordes.

O gigante Olivier Rioux (Foto: Reprodução / Instagram)

➡️ Saiba como o Boston Celtics recusou Anthony Davis e Kevin Durant

Por fim, resta observar se Oliver Rioux vai concretizar também o seu potencial. O atleta, inclusive, já defende a Seleção Canadense em competições da FIBA. Ele participou da Copa do Mundo Sub-19 no ano passado, também da Sub-17, em 2022, e da Liga das Américas Sub-18, neste ano. Recentemente também passou por um período de treinamentos no Real Madrid, que assim como no futebol também possuí grande tradição no basquete.