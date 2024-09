Norris crava pole do GP de Singapura da F1; Verstappen se recupera e é 2º

Lando Norris lidera a classificação em Singapura (Foto: ROSLAN RAHMAN / AFP)







Escrito por Grande Premio • Publicada em 21/09/2024 - 11:37 • Rio de Janeiro (RJ)

Lando Norris confirmou o favoritismo que se desenhou nos treinos livres e conquistou a pole-position do GP de Singapura. Na classificação deste sábado (21), em Marina Bay, o britânico voou baixo e cravou 1min29s525, colocando 0s2 sobre Max Verstappen, em excelente recuperação. Lewis Hamilton colocou a Mercedes em terceiro.

Conforme esperado, a McLaren foi o carro a ser batido na classificação, porém quem roubou o posto de antagonista foi a Red Bull de Verstappen, uma vez que a Ferrari perdeu rendimento comparado à sexta-feira e ainda viu Carlos Sainz bater no início do Q3, largando, de início, apenas em décimo.

Sobre o Q3, aliás, ausência mais sentida depois da performance nos treinos livres foi, sem dúvida, a Williams, porém vale destacar que, novamente, Franco Colapinto ficou colado em Alexander Albon na tabela. Apenas 0s007 separaram os dois, com o tailandês pegando o 11º posto.

No pelotão de trás, as quedas de sempre, com a Sauber ocupando a última fila cativa e Valtteri Bottas sendo apenas mais rápido que o companheiro de equipe, Guanyu Zhou. Drama também para Daniel Ricciardo, caindo na primeira parte depois de uma sexta-feira muito consistente. A possível última corrida do australiano na F1, portanto, começará para ele da 16ª posição.

A Mercedes foi quem conseguiu um sprint final e beliscou o terceiro posto com Hamilton, enquanto George Russell veio logo na sequência. Já Oscar Piastri terminou somente em quinto, com Nico Hülkenberg arrancando um ótimo sexto lugar para a Haas. Fernando Alonso, Yuki Tsunoda e Charles Leclerc — com a volta deletada no fim — completam o top-10.

Confira como foi a classificação para o GP de Singapura

Depois de uma última sessão de treino livre com Norris muito forte e Verstappen desgarrando do fundo do pelotão, a classificação aconteceu sob intenso calor, conforme o previsto: 29°C de temperatura ambiente, asfalto em 37°C e umidade relativa do ar em 79% — uma sauna, portanto, para os pilotos.

Nas apostas, a julgar pelos treinos livres, a expectativa era de uma McLaren puxando a fila com o #4, enquanto a Red Bull ainda via os pneus macios da gama C3, C4 e C5 da Pirelli “muito temperamentais”, nas palavras de Christian Horner à Sky Sports. Os taurinos, contudo, colocaram Sébastien Buemi no simulador e refizeram a configuração entre sexta-feira e sábado, deixando o RB20 muito mais equilibrado.

Q1: Norris lidera, Ricciardo cai e Sauber ocupa última fila

Primeiras tentativas de volta rápida, Leclerc virou 1min30s896, com Pérez logo atrás, mas a distantes 0s7. Norris, então, baixou a marca em todos os setores e foi mais rápido 0s1, assumindo a liderança. Piastri ficou um pouco mais distante, em terceiro, enquanto Sainz tomava o segundo setor para si, porém não o bastante para ameaçar Lando. A imagem recuperada ainda mostrou pequeno erro do #55 ao escapar da pista.

Com dez minutos para o fim, Albon surgia numa boa quinta colocação com a Williams, e Colapinto era o sétimo. Só que Hamilton desbancou o tailandês e assumiu o posto, com Russell subindo para sétimo. Veio, então, Verstappen com o melhor primeiro setor para colocá-lo em segundo ao fechar em 1min30s854. No embalo, Leclerc impôs ritmo forte e colou em Norris, deixando Max em terceiro.

Seis minutos para o fim, Pierre Gasly, Bottas, Zhou, Colapinto e Lance Stroll eram os eliminados, com 1min31s571 de Daniel Ricciardo como marca de corte para o Q2. A situação da Mercedes também não era tão confortável assim, com Hamilton e Russell em 11º e 13º, respectivamente, ao passo que Pérez era apenas 14º.

Mais um jogo de pneus em ação, Albon passou míseros 0s013 mais alto que o tempo de Norris no setor 1. No 2, o resultado foi ainda melhor, agora baixando 0s152 e fechando a volta em 1min30s679. Mas o gostinho da liderança durou segundos: Lando voou baixo e cravou 1min30s002, 0s6 melhor que o #23 — que deu uma escorregada na volta rápida que certamente custou alguns décimos.

Com dois minutos para o fim, os Mercedes partiram para a pista, com Hamilton saltando para terceiro. Russell, por sua vez, subiu para sexto, enquanto Verstappen achou 1min30s157 e colocou a Red Bull em segundo. Até então, Tsunoda tinha o tempo limite, com Gasly, Bottas, Zhou, Colapinto e Stroll ainda de fora.

O argentino fez o oitavo tempo e jogou Esteban Ocon para a linha de corte. O francês, então, conseguiu um respiro ao sair de 15º para 14º e jogar Sainz para a zona da degola, porém o espanhol assegurou a passagem ao Q2 ao subir para sexto. Para o #31, a torcida passou a ser contra quem ainda vinha em volta rápida e deu certo: Ricciardo, Stroll, Gasly, Bottas e Zhou foram os eliminados.

Q2: Pérez é eliminado, Verstappen sopra no cangote de Norris

Pérez puxou a fila da segunda seção da classificação e estabeleceu 1min30s653 como tempo a ser batido. Isso aconteceu assim que Verstappen cruzou a linha de chegada, só que o neerlandês perdeu a volta ao escapar na saída da última curva e exceder os limites de pista.

Quem surpreendeu foi Hülkenberg ao sentir o gostinho da liderança ao virar 1min30s374, porém logo veio Norris com 1min30s007 para colocar 0s3 sobre o alemão da Haas. Leclerc e Piastri também foram mais velozes, jogando Nico para quarto.

Os Mercedes, então, registraram tempos e colocaram-se em primeiro e terceiro com Hamilton e Russell, respectivamente, com destaque para o giro em 1min29s929 de Lewis, 0s078 mais rápido que Lando. Enquanto isso, com seis minutos para o fim, Verstappen era o único sem volta marcada na tabela de tempos.

No primeiro setor, Max tirou 0s127 de Hamilton. Veio o trecho 2 do traçado urbano de Marina Bay, e Verstappen foi ainda melhor ao ser o mais rápido de todos. No trecho final, impressionantes 1min29s680, 0s249 sobre Hamilton.

Dois minutos para o fim, veio o salseiro de sempre, com todos ao mesmo tempo na pista e Magnussen, Alonso, Albon, Colapinto e Ocon tendo de achar alguns décimos para não pararem pelo meio do caminho. 1min30s653 era o tempo limite, de Pérez.

O primeiro a achar lugar foi Alonso, subindo para nono. Albon, então, conseguiu o décimo tempo, enquanto Colapinto não passou, mas logo viu o tailandês também ficar pelo meio do caminho na melhora de Tsunoda, então fora. E para completar, Pérez também se viu eliminado em uma das suas pistas favoritas ao ficar apenas em 13º. Magnussen e Ocon fecharam os cinco eliminados.

Ainda deu tempo de Piastri pegar a liderança, enquanto Verstappen jogou uma pulga atrás da orelha de Norris ao ficar em segundo.

Q3: Sainz destrói traseira da Ferrari, Norris sobra e crava pole

Hora da verdade, e Hülkenberg foi o primeiro a registrar tempo, porém logo foi superado por Piastri e Verstappen. Só que a volta do tricampeão foi mais uma vez deletada sob argumento de ter sido completada depois que a direção de prova havia acionado a bandeira vermelha causada por batida de Sainz. O replay, contudo, mostrou o neerlandês cruzando a linha de chegada sob luz verde. “Vamos checar isso, Max”, disse Gianpiero Lambiase pelo rádio.

O cronômetro, então, foi travado faltando 8min04s para o fim da sessão. Assim que foi liberado, todavia, os carros ficaram à espera do momento certo para dar uma volta de aquecimento e buscar, então, o tempo ideal na briga pela pole-position.

A ação só recomeu com três minutos para o fim, e foi engraçado ouvi Lambiase dizendo a Verstappen, o último da fila, que ele teria de fazer “trabalho de pista”. “Você quer dizer ultrapassar carros?”, e ouviu de volta um “sim”.

O incentivo serviu para Verstappen acelerar e por muito pouco não pegar a primeira posição, mas o segundo lugar é a primeira vitória pessoal da Red Bull na temporada 2024, em um fim de semana em que o Q3 parecia impossível. E Norris, com mais uma pole-position na conta, terá mais uma vez de quebrar o desfavorável retrospecto de largadas na posição de honra do grid.