Sauber rejeita Bortoleto e prepara anúncio de Bottas para depois do GP de Singapura

Escrito por Grande Premio • Publicada em 21/09/2024 - 10:48 • Rio de Janeiro (RJ)

E Valtteri Bottas parece mesmo ter virado o jogo sobre Gabriel Bortoleto no momento em que até Franco Colapinto já surgia à sua frente na briga pela vaga final na Sauber Audi para a temporada 2025 da Fórmula 1. De acordo com o site neerlandês RacingNews365 deste sábado (21), a base em Hinwil prepara o anúncio da renovação de contrato com o finlandês para depois do GP de Singapura, que acontece neste fim de semana.

A notícia vai ao encontro do que informou sexta-feira o jornal suíço Blick. No texto do periódico, o experiente jornalista Roger Benoit revela que ouviu de um “bem-sucedido chefe de equipe” que Bottas havia assinado acordo por um ano.

A escolha pelo veterano também combina com o dilema exposto pelo próprio representante do time, Alessandro Alunni Bravi, ao declarar que a opção para a vaga estava “entre a experiência a curto prazo e o jovem talento a médio e longo prazo”. Embora não tenha citado nomes, é sabido que Gabriel Bortoleto representava a segunda alternativa.

O brasileiro, aliás, vinha como favorito, sobretudo após a excelente performance na rodada da Itália da Fórmula 2, na qual venceu a corrida principal depois de largar em último. Mattia Binotto, novo líder do projeto da Audi na F1, até foi visto conversando com Gabriel em Monza.

Só que a negociação entre Sauber Audi e Bortoleto esbarrou na duração de contrato. Conforme apurado pelo GRANDE PRÊMIO, a McLaren, detentora do passe, liberou-o para negociar, aceitando empréstimo por duas temporadas, já que quer ter o pupilo disponível após 2026. Mas a cúpula alemã pediu quatro.

Em situação semelhante também se viu Colapinto, que surgiu como candidato depois da sólida estreia ao substituir Logan Sargeant na Williams, soube o GP. James Vowles falou abertamente sobre tentar encaixá-lo na vaga restante em 2025, porém, entende-se que o time de Grove aceitaria os mesmos dois anos de Bortoleto.

Diante desse impasse, Binotto escolheu a opção número 1, informou o RacingNews365, mantendo Bottas por mais um ano até decidir definitivamente quem será o parceiro de Nico Hülkenberg quando a Audi finalmente assumir o controle total das operações, em 2026.