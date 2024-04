Nikola Jokic não decepciona e lidera vitória de Nuggets contra Lakers

Jokic anotou 32 pontos na partida (Foto: Garrett Ellwood/AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 21/04/2024 - 00:08 • Colorado (USA)

O Denver Nuggets venceu o Los Angeles Lakers, por 114 a 103, pelo primeiro jogo dos playoffs da NBA 2023/24, na Ball Arena, no Colorado, Estados Unidos. Com uma partida bem movimentada no início, o time da casa conseguiu infiltrar na defesa adversária e abrir 1 a 0 na série.

Nikola Jokic, astro do Nuggets, não decepcionou na atuação e fez 32 pontos, 12 rebotes e sete assistências. Do lado de LA, LeBron James também fez um bom jogo e anotou 27 pontos, seis rebotes e oito assistências.

Os dois primeiros quartos foram bem eletrizante e com cara de playoffs. As equipes começaram as partidas bem competitivos, com muitos rebotes, enterradas e bloqueios. O Lakers saiu na frente, mas com uma diferença mínima de dois pontos, Denver empatou e ao final do período, virou o jogo.

Já nos últimos períodos, a disputa continuou bastante acirrada, mesmo que depois de alguns minutos o Lakers tenha liderado a partida, e novamente, o Nuggets empatou e em seguida, liderou a partida. A defesa de Los Angeles não conseguia conter os ataques de Nikola Jokic, Jamal Murray e KCP.

Com uma boa atuação do time de Denver, e Jokic não decepcionando na atuação, a equipe de Colorado venceu o primeiro jogo da série.

(Foto: Garrett Ellwood/ AFP)

A próxima partida será na segunda-feira (22), na casa do Nuggets, a Ball Arena, em Denver. O jogo será as 23h (Horário de Brasília).