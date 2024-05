New York Knicks e Indiana Pacers se enfrentam pelo Jogo 7 dos playoffs da NBA (Foto: Ron Hoskin / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 19/05/2024 - 07:00 • Rio de Janeiro (RJ)

A série entre New York Knicks e Indiana Pacers chega ao seu jogo decisivo. O Pacers viaja até Nova York para enfrentar os donos da casa no último jogo da série que vai decidir o finalista da Conferência Leste da NBA. A partida está marcada para 16h30 e terá transmissão da ESPN 2, do Star+ e do NBA League Pass.

As semifinais do Leste tiveram histórias muito diferentes. Enquanto o Boston Celtics aplicou um 4-1 em cima do Cleveland Cavaliers, Knicks e Pacers vivem uma série bastante equilibrada. Um fato que representa bem essa igualdade, é que cada equipe venceu apenas quando jogou com seu mando de quadra.

Por ter feito melhor campanha, o New York Knicks possui a vantagem de disputar o jogo derradeiro em sua casa, o Madison Square Garden. O local, inclusive, foi onde ocorreu o último Jogo 7 da franquia - contra o mesmo Pacers, em 1995. Na ocasião, com show de Reggie Miller, os visitantes venceram e se garantiram na final da Conferência Leste.

New York Knicks x Indiana Pacers - Jogo 7

Semifinal da Conferência Leste

Onde assistir: ESPN 2, Star+ e NBA League Pass

Data e horário: Domingo (19), às 16h30 (Horário de Brasília)

Local: Madison Square Garden, em Nova Iorque (EUA)