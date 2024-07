Nadal vira e atinge, em Bastad, sua 1ª final em dois anos

Nadal em Bastad (Foto: Adam Ihse/AFP)







Escrito por Fabrizio Gallas • Publicada em 20/07/2024 - 14:11 • Bastad (SUE)

O espanhol Rafael Nadal, ex-número 1 do mundo e atual 261º do ranking, se classificou para a grande final do ATP 250 de Bastad, na Suécia, torneio disputado no saibro.

Assim como na maratona contra o argentino Mariano Navone, Nadal saiu atrás e venceu de virada o croata Duje Ajdukovic, número 130 do ranking. O espanhol fechou em 2 sets a 1, com parciais de 4/6, 6/3 e 6/4, em 2h12.

Nadal tenta repetir o feito de 2005 e conquistar o segundo título da carreira em Bastad. Essa é a primeira vez que o ex-número 1 do mundo disputa uma decisão desde Roland Garros 2022.

Na decisão em Bastad, enfrenta o português Nuno Borges.

O primeiro set começou com duas quebras de saque de Ajdukovic logo no início. Nadal até devolveu uma das quebras, mas não foi o suficiente para evitar que o croata saísse na frente no placar.

(Foto: Adam Ihse/AFP)

A situação na segunda parcial começou parecida com a quebra de saque de saque de Ajdukovic logo no primeiro game. Desta vez, Nadal devolveu logo na sequência e ainda quebrou mais uma vez no sexto game para abrir a vantagem necessária até o final do set.

No terceiro set, a situação parecia mais tranquila para o espanhol, que abriu duas quebras de vantagem. Porém, o croata devolveu as duas quebras e igualou novamente a partida.

Nadal conseguiu a terceira e derradeira quebra de saque no sétimo game, e confirmou mais dois games de saque para fechar a partida. O ponto da vitória foi com erro de direita do croata.