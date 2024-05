Irving e Luka Doncic fizeram grande partida (Foto: Jesse D. Garrabrant / NBAE / Getty Images / Getty Images via AFP)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 27/05/2024 - 00:40 • São Paulo (SP)

O Dallas Mavericks, com grande atuação de Luka Doncic e Kyrie Irving, venceu um confronto acirrado contra o Minnesota Timberwolves, por 116 a 107, no jogo 3 da final da conferência oeste dos playoffs da NBA. Agora, basta uma vitória para os Mavs encerrarem a série.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Agora, os Mavericks podem encerrar a série no quarto jogo, varrer o adversário e encarar o classificado entre Boston Celtics e Indiana Pacers.

➡️ Leclerc espanta maldição e vence GP de Mônaco de F1 pela 1ª vez

🏀 COMO FOI O JOGO?

Apesar dos Mavs liderarem o placar durante grande parte do confronto, os Wolves, liderados por Anthony Edwards, acompanharam bem a equipe da casa durante os primeiros quartos.

A partir do final do terceiro quarto, as coisas começaram a ficar mais parelhas. Luka Doncic fez bastante pelo de Dallas, mas quem brilhou na reta final do jogo 3 foi Kyrie Irving, com 14 pontos anotados só no último período.

Na busca descontrolada pela primeira vitória na série, o Minnesota Timberwolves tentou atacar de todas maneiras, mas esbarrou em um Daniel Gafford certeiro nos desarmes e tocos.

Luka Doncic com a bola no duelo contra os Wolves (Foto: David Dow / NBAE / Getty Images / Getty Images via AFP)