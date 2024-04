MotoGP: Jorge Martín exibe veia cerebral em Jerez e ratifica status de melhor do ano

Jorge Martín ampliou vantagem na classificação da MotoGP (Foto: Red Bull Content Pool)







Se existia alguma dúvida, não pode existir mais: o espanhol Jorge Martín é o melhor piloto da MotoGP na temporada 2024. Ao menos até agora. A caótica sprint do GP da Espanha deste sábado (27) mostrou que o tradicionalmente passional piloto da Pramac também sabe manter a cabeça no lugar, mesmo com o mundo — quase que literalmente — desabando ao redor.

A prova curta em Jerez de la Frontera foi marcada por inúmeros acidentes. Dos 25 pilotos presentes para o GP da Espanha, 15 caíram ao longo da disputa: Aleix Espargaró, Jack Miller, Francesco Bagnaia, Fabio Di Giannantonio, Lorenzo Savadori, Álex Rins, Enea Bastianini, Brad Binder, Álex Márquez, Marc Márquez, Marco Bezzecchi, Maverick Viñales, Stefan Bradl, Luca Marini e Johann Zarco. Ou seja, 60% dos pilotos que alinharam no grid.

Apesar do caos, motivado pelas condições de pista — o circuito andaluz tem um problema crônico que permite que a água absorvida volte à superfície —, o #89 conseguiu se manter firme durante todas as voltas.

A boa atuação, porém, começou antes do caos. Já na largada, Martín, que era o terceiro no grid, se colocou à frente de Marc Márquez e, sem demora, tomou a ponta de Brad Binder, que largou muito bem. O titular da Pramac, entretanto, errou mais adiante na disputa, abrindo caminho para a passagem do rival da Gresini.

Só que Márquez falhou e, na queda do hexacampeão, a liderança mais uma vez voltou para Jorge. O #89, então, se manteve firme até conquistar mais uma medalha de ouro por vitórias na corrida sprint.

“Muito contente com esta medalha”, disse Martín. “Foi muito complicado, pois a pista estava muito no limite. Tive um susto muito grande na curva 7, e Marc me passou na 9. Depois, ele caiu e eu foquei em tentar acabar. Não era nada fácil terminar”, frisou.

Com o resultado em Jerez, Martín agora soma 92 pontos e ampliou para 29 a vantagem, agora para Pedro Acosta, que assumiu a segunda colocação. Superado por Francesco Bagnaia na disputa pelo titulo do ano passado, Martín voltou mordido para a temporada 2024 e, ao menos neste início de campeonato, tem mostrado vez após outra que é o melhor do pedaço. Se a postura sólida vai perdurar, o tempo vai dizer, mas, até aqui, ninguém foi mais forte do que ele.

A largada do GP da Espanha de MotoGP, em Jerez de la Frontera, está marcada para as 9h (de Brasília), deste domingo (28).