Minas x Osasco: onde assistir e horário da partida pela semifinal da Superliga Feminina

Escrito por Lance! • Publicada em 12/04/2024 - 08:00 • Belo Horizonte (MG)

Minas Clube e Osasco se enfrentam pela semifinal da Superliga Feminina de Vôlei, nesta sexta-feira (12), às 21h30, no Arena UniBH, em Belo Horizonte (BH). A partida é o segundo confronto do duelo valendo vaga na decisão do torneio, o time mineiro venceu em São Paulo e pode garantir a vaga na decisão.

As duas equipes se enfrentam com transmissão do SporTV 2 (TV fechada) e do Canal Vôlei (plataforma de streaming).

Na primeira partida, o Minas não se intimidou com a torcida paulista e venceu o Osasco por 3 sets a 1, com parciais 22/25, 18/25, 25/20 e 20/25. Peña foi eleita a melhor jogadora da partida e levou troféu Viva Vôlei.

Pela temporada regular, Osasco e Minas fizeram grande campanha, terminando na segunda e terceira colocação, respectivamente. Nas quartas de finais, a equipe paulista derrotou o Pinheiros em dois jogos, mesma situação do Minas eliminou o Fluminense também em duas partidas.

(Foto: @tkssport / @carol__fotografia / Osasco)

