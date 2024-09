Mercedes tem histórico de ‘azar’ com pinturas especiais; confira

Hamilton na garagem da Mercedes, em Singapura (Foto: Lillian SUWANRUMPHA / AFP)







Escrito por Anna Carolina Ramos da Silva , supervisionado por Matheus Guimarães • Publicada em 21/09/2024 - 08:30 • Marina Bay (CIN)

A Mercedes apresentou para o circuito de Marina Bay, neste domingo (22), uma nova pintura especial, para celebrar os 50 anos da sua patrocinadora master, a Petronas. Com isso, os carros de Lewis Hamilton e George Russell serão verdes.

No entanto, o retrospecto dos últimos anos de pinturas especiais da Mercedes com Lewis Hamilton não é positivo. Relembre com o Lance! as corridas e suas falhas:

Mercedes — GP da Alemanha 2019

Em 2019, o GP da Alemanha foi a corrida de número 200 da Mercedes, além de ser aniversário de 125 anos do automobilismo. Assim, como forma de homenagem, a equipe alemã misturou as cores do carro atual com a programação visual dos primeiros carros da construtora na história do esporte. A parte da frente ficou toda branca, cor nacional de corrida da Alemanha nos primórdios, com os números em vermelho, também da época inicial.

Durante a qualificações, o sucesso foi atingido. Lewis Hamilton conquistou a tão esperada pole position, com seu companheiro, Valtteri Bottas, alcançando a terceira posição. Assim, as esperanças para a corrida só aumentaram, o que somou com as comemorações de fora da pista.

Na corrida, no entanto, o clima instável não ajudou e o resultado foi longe do esperado. Lewis Hamilton chegou a comandar na primeiras voltas, mas o final foi marcado por decisões erradas e consequências. Em uma confusão de trechos secos e molhados, o pneu colocado durante um safety car não foi a melhor escolha da equipe, o que levou a uma derrapada do piloto britânico e a batida da asa dianteira.

Com a pressa de entrar novamente nos boxes, dois novos problemas: Hamilton se descuidou ao entrar nos boxes e foi penalizado; além do atraso em encontrar novos pneus e nova asa, o que atrapalhou ainda mais o piloto a retornar para a corrida.

“Como diz o ditado, não há nada tão ruim que não possa piorar”. E assim foi feito. Não bastava a situação preocupante de Lewis Hamilton, o piloto Valtteri Bottas errou e derrapou no mesmo trecho do companheiro de escuderia. Dessa vez, diferente do britânico, foi fim de corrida para o finlandês.

Mercedes — GP de Miami 2022

Em uma colaboração com a patrocinadora FTX, a Mercedes apresentou um detalhe especial em sua pintura para o GP de Miami em 2022. Dessa vez, a mudança foi feita apenas na asa traseira: designs coloridos do artista Mad Dog Jones. A ação tem como objetivo ajudar a levantar fundos a instituição da construtora, Ignite, e a Mission44, de Hamilton, assim, as asas e NFTs foram leiloados.

A corrida também foi marcada por problemas. Lewis Hamilton ficou apenas com a sexta colocação, tanto durante as qualificações quanto no resultado final. Embora a equipe alemã já não estivesse muito bem na temporada, em Miami, o britânico teve um desencontro de opiniões com seu estrategista Bono. Na época, apesar do erro na estratégia, o GP de Miami foi visto como uma grande promessa para o resto da temporada.

Mercedes — GP da Bélgica 2022

Conhecido mundialmente por sua aparência prata e azul, para homenagear o aniversário de 55 anos da AMG, parte desportiva da montadora alemã, a Mercedes aderiu o vermelho para boa parte do carro no GP da Bélgica em 2022.

“Dando sequência a maldição” da pintura especial na Mercedes, a corrida foi mais uma na lista de “sem sucesso” para Lewis Hamilton. Durante uma tentativa em ultrapassar Fernando Alonso, o piloto da equipe alemã errou e bateu no espanhol, que chegou a reclamar que Hamilton “só sabe dirigir quando larga em primeiro”.

O piloto britânico chegou a voltar para a corrida, mas não foi muito longe. Os danos que a batida fez no carro foram o suficientes para que a Mercedes não conseguisse manter o ritmo. Por fim, Hamilton precisou parar e abandonou prova.