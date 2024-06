Mercedes provoca Red Bull enquanto sonha com Verstappen: ‘Quem vence é ele, não o carro’

Verstappen foi sondado pela Mercedes(Foto: Thomas COEX / AFP)







Escrito por Grande Premio • Publicada em 25/06/2024 - 16:19 • Rio de Janeiro (RJ)

A Mercedes ainda sonha em ter Max Verstappen como substituto de Lewis Hamilton na Fórmula 1 em 2025 e segue fazendo investidas para atrair o tricampeão. Agora, com um carro um pouco mais competitivo e com a Red Bull perdendo terreno, ficou ainda mais claro para o chefe da esquadra alemã que o neerlandês pode vencer corridas com as Flechas de Prata. Afinal, ele é o melhor piloto do grid e pode fazer a diferença mesmo sem ter o melhor equipamento em mãos.

Quando a temporada 2024 da Fórmula 1 começou, a Red Bull era soberana e não existiam motivos para Max Verstappen querer trocar de equipe. Mas ainda assim, Toto Wolff, chefe da Mercedes, fazia ofertas para atrair o #1 para Brackley. À medida que o campeonato avançou, além de o W15 ter se tornado mais competitivo, os austríacos perderam força e passaram a ser constantemente incomodados pela McLaren.

Na visão de Wolff, a Red Bull não possui mais o melhor carro da temporada e isso fica evidenciado pela falta de performance de Sergio Pérez. Por isso, não seria absurdo pensar que Verstappen poderia procurar uma nova casa na Fórmula 1, visto que ele é capaz de fazer a diferença e vencer mesmo tendo um equipamento inferior.

- Christian Horner (chefe da Red Bull) disse que ele (Max) vai ficar na equipe. Vamos ver, deixamos ele com essa ideia. Sempre disse que temos de nos concentrar em melhorar o carro. E com o carro melhor, todos os pilotos querem guiar o modelo mais rápido possível, e essa é a nossa prioridade. Precisamos permitir que Lewis e George terminem a temporada em alto nível e então veremos se o W15 será um carro que pode convencer Max - apontou Wolff.

(Foto: Josep LAGO / AFP)

“Acho que é Max quem vence as corridas e não a Red Bull. O RB20 é sólido, mas Perez não está bem. É Max quem faz toda a diferença”, finalizou o chefe da Mercedes.

A Fórmula 1 volta de 28 a 30 de junho, na Áustria, a segunda de três corridas em sequência.