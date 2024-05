Mercedes prepara mais atualizações e espera teste severo em Ímola: ‘Circuito exigente’

Lewis Hamilton não vive boa fase (Foto: Mark Thompson/AFP)







Escrito por Grande Premio • Publicada em 14/05/2024 - 20:17 • Rio de Janeiro (RJ)

Enquanto Red Bull, McLaren e Ferrari continuam melhorando cada vez mais seus respectivos carros, a situação da Mercedes ainda é bastante complicada na temporada 2024 da Fórmula 1. Chefe da equipe, Toto Wolff admitiu que as seis primeiras etapas “não foram simples”, mas deixou claro que o time alemão já sabe qual caminho deve seguir com o desenvolvimento do W15, embora reconheça que vá demorar “várias corridas” até que as mudanças sejam sentidas na pista.

A série de atualizações que foram aplicadas pelo time de Brackley no fim de semana do GP de Miami não parece ter surtido o efeito esperado, já que Lewis Hamilton e George Russell cruzaram a linha de chegada apenas em sexto e oitavo, respectivamente, e muito distante das principais rivais. O dono do #63 até chegou a reclamar das mudanças que foram feitas, alegando que novos problemas surgiram no bólido da Mercedes.

Wolff, por sua vez, garantiu que a marca da estrela de três pontas descobriu qual caminho deve seguir e, por isso, novas atualizações devem chegar ao W15 já na próxima prova, em Ímola. “As primeiras seis corridas não foram simples, mas entendemos claramente onde precisamos melhorar e traçamos um caminho claro”, revelou o dirigente.

“Serão necessárias várias corridas até vermos os frutos, mas todos estão trabalhando duro para obtê-los o mais rápido possível. Por enquanto, vamos tentar maximizar o pacote que temos. Vamos levar mais atualizações para Ímola, e esperamos que elas nos empurrem na direção certa”, acrescentou Wolff.

Após duas etapas seguidas com corridas sprint — China e Miami —, a F1 desembarca agora na Europa para o GP da Emília-Romanha, que contará com o formato tradicional do fim de semana. Com três treinos livres à disposição para estudarem melhor as condições de pista, as equipes terão mais tempo para acertarem a configuração dos carros antes das sessões mais importantes: classificação e corrida.

“Depois de duas sprint consecutivas, regressamos ao formato clássico, o que nos permite ter mais tempo para ajustar a configuração, embora Ímola continue sendo um circuito exigente tanto para o carro quanto para o piloto”, expressou o chefe da Mercedes.

“(O circuito) possui várias sessões rápidas e fluidas, mas também algumas curvas de baixa velocidade e asfalto acidentado. É uma pista estreita, o que dificulta as ultrapassagens, além das muitas variações de elevação. Será um teste severo”, finalizou Wolff.

A Fórmula 1 retorna neste fim de semana, de 17 a 19 de maio, em Ímola, para o GP da Emília-Romanha.