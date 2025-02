Mercedes pede tempo para Antonelli: ‘Importante se desenvolver’

Chefe da Mercedes, Toto Wolff destacou que o desenvolvimento de Andrea Kimi Antonelli terá prioridade ante o desempenho durante a temporada 2025 da Fórmula 1. Para o dirigente, é importante o progresso do italiano de 18 anos.

continua após a publicidade

Antonelli é a aposta da Mercedes para substituir Lewis Hamilton. O italiano é cria da academia da equipe de Brackley e tem sido lapidado pela marca alemã desde cedo. Campeão da FRECA em 2023, o jovem pulou direto para a Fórmula 2 e agora se torna companheiro de George Russell na categoria mais popular do planeta.

➡️ Bottas rebate falas sobre ‘falta de motivação’ de Hamilton na Ferrari: ‘Revigorante’

No entanto, existe uma certa desconfiança sobre Antonelli. Apesar de duas vitórias na F2 em 2024, esteve distante da disputa pelo título, conquistado por Gabriel Bortoleto, e chegou somente em sexto no campeonato. O chefe da Mercedes afastou a pressão em cima do novo piloto do #12 e quer dissipar qualquer descrédito dando tempo para o italiano se desenvolver.

continua após a publicidade

Italiano Andrea Kimi Antonelli no GP dos EUA de 2024. (Foto: Patrick T. Fallon / AFP)

- O mais importante é administrar. Tem gente que acha que ele vai largar na pole em Melbourne e ganhar a corrida. É primordial deixá-lo se desenvolver, por mais que sonhemos (com isso) - comentou Toto Wolff.

Antonelli bateu em treino livre na Mercedes

Em 2024, Antonelli também pilotou pela Mercedes em dois treinos livres — na Itália e no México. Em Monza, enquanto vinha para fazer uma volta bastante rápida, perdeu o controle do carro e bateu com cerca de 10 minutos de sessão.

continua após a publicidade

Questionado sobre o episódio, Wolff preferiu destacar o desempenho e a capacidade do pupilo em continuar progredindo como piloto da Mercedes.

- Ele sabe disso (perguntado se precisou conter o entusiasmo de Antonelli após o acidente em Monza). Estava em uma volta incrível, que teria surpreendido muitas pessoas que não estão tão próximas da Fórmula 1 - falou Wolff.

- Esteve incrível até a Parabólica. Ele está aprendendo. O impressionante em Kimi é que ele consegue aprender e se desenvolver continuamente - encerrou o chefe da Mercedes.

Mercedes terá Antonelli e Russell como dupla em 2025 (Foto: Mercedes)

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

A Fórmula 1 se aproxima do retorno das férias. A próxima atividade é exatamente a sessão única de testes coletivos de pré-temporada, marcada para os dias 26, 27 e 28 de fevereiro, no Bahrein. A temporada 2025 começa com o GP da Austrália, nos dias 14, 15 e16 de março.