Mercedes diz que volta às vitórias ‘não influencia’ escolha de substituto de Hamilton

Hamilton vai para a Ferrari em 2025 (Foto: BENJAMIN CREMEL / AFP)







Copiar Link

Escrito por Grande Premio • Publicada em 11/07/2024 - 14:37 • Rio de Janeiro (RJ)

A Mercedes está de volta? O período de amostragem ainda é curto, mas o fato de conseguir duas vitórias seguidas e com a adição de ter sido um sucesso contundente na Inglaterra, indica que a manda-chuva da Fórmula 1 entre 2014 e 2020 está em curva ascendente. A equipe garante, entretanto, que nada disso muda o processo de decisão para quem serão piloto substituto de Lewis Hamilton na temporada 2025.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Toto Wolff, chefe de equipe da Mercedes, deixou claro que a situação está igual a antes, sem qualquer mudança da maneira por ter um carro mais forte.

➡️ Mercedes diz que temeu por motor e explica abandono de Russell: ‘Não terminaríamos’

“Não influencia a maneira como pensamos”, assegurou. “Sempre disse que precisamos de um carro rápido e quando temos isso, passamos a ser interessantes para muitos pilotos”, afirmou.

“Mesmo assim, precisamos ficar calmos e continuar a temporada, continuar com a concentração no carro e avaliar se as opções que temos ainda são as mesmas. Não é assim: voltamos a vencer corridas e, aí, viramos tudo de ponta-cabeça”, declarou.

A Mercedes quer apressar a chegada de Andrea Kimi Antonelli à F1, após fazer com que pulasse a F3 e fosse da FRECA direto para a F2. A temporada na F2 não é das melhores, como é o caso para toda equipe Prema, que defende. Entretanto, venceu pela primeira vez no fim de semana da Inglaterra e com direito a show na chuva. Mas há a impressão geral de que a possibilidade de contar com Carlos Sainz voltou a ganhar força enquanto Antonelli segue o período de maturação na F2.

“A F2 é muito difícil este ano por causa do carro. Dá para ver que ele (Antonelli) e (Oliver) Bearman estão com dificuldades com o carro, e ele não está feliz com a maneira com que está guiando e com a falta de ritmo de corrida”, pontuou.

(Foto: BENJAMIN CREMEL / AFP)

“Vê-lo no último sábado andando sobre as águas, às vezes 2s mais rápido que o resto, deixa claro talento e habilidade, além do potencial, que esse jovem tem. Vencer a corrida tirou muito do peso dos ombros dele. O abandono do domingo não foi culpa dele”, falou.

“Tive esse momento de ver o melhor piloto inglês se despedindo do GP da Inglaterra conosco e, na garagem, você tem esse jovem italiano que ainda nem tem carteira de motorista assistindo à cena. Aposto que ele penso ‘Quero ser essa pessoa um dia’. Talvez não em Silverstone, mas em Monza”, finalizou.

A Fórmula 1 volta às pistas no Hungaroring para o GP da Hungria, entre os dias 19 e 21 de julho.