Mercedes destaca “ícone” Hamilton e espera “nova era” na Fórmula 1 a partir de 2025







Copiar Link

Escrito por Grande Premio • Publicada em 12/08/2024 - 13:54 • Rio de Janeiro (RJ)

A temporada 2025 da Fórmula 1 contará com uma grande novidade no grid: a saída de Lewis Hamilton da Mercedes para defender a Ferrari. A decisão do heptacampeão mundial encerrar uma parceria de mais de uma década e que rendeu seis títulos. Por isso, o chefe Toto Wolff espera um novo momento para a marca alemã na categoria.

A Mercedes já sabe que terá George Russell, de contrato renovado, como um dos pilotos para o próximo ano, mas ainda não definiu o companheiro do britânico. O jovem Andrea Kimi Antonelli, da Fórmula 2, pinta como favorito mesmo com a inexperiência depois de ter pulado passos na carreira. Wolff sabe das dificuldades de substituir Hamilton na F1.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

— Lewis não é apenas um piloto, é um ícone. É bem claro que a Mercedes e o esporte, como um todo, recebe mais atenção da mídia apenas por causa dele — disse o dirigente em entrevista ao site “Formula.Hu”.

— Uma nova era vai começar para a Mercedes. Ainda não sei quem será importante na próxima era e não posso dizer se ela vai ser tão bem-sucedida quanto esperamos — acrescentou.

Mesmo ainda sonhando com Max Verstappen, atual tricampeão mundial, a Mercedes deve anunciar Antonelli como substituto de Hamilton no fim de semana do GP da Itália, que acontece no início de setembro, segundo a imprensa italiana.

Os alemães nunca esconderam os planos a curto prazo para o pupilo, tanto que decidiram pulá-lo da FRECA direto para a F2. O debute tem sido muito mais de aprendizado, porém Antonelli já chama atenção por se classificar constantemente à frente do companheiro de equipe, Oliver Bearman, futuro piloto da Haas em 2025.

Lewis Hamilton venceu o GP da Inglaterra de 2024 (Foto: BENJAMIN CREMEL / AFP)

Kimi também já anotou duas vitórias na temporada, na sprint da Inglaterra e na corrida principal da rodada da Hungria. Em Silverstone, aliás, revelou que teve uma conversa com Toto Wolff logo após a classificação e destacou o quanto os conselhos do chefe da Mercedes o ajudam a ter mais confiança.

Antonelli é um dos pilotos mais notáveis da atual safra das categorias de base do automobilismo, acumulando títulos nas F4 Italiana e Alemã, Fórmula Regional do Oriente Médio, FRECA, entre outros. Caso o acordo se confirme, ele se tornará o terceiro piloto mais jovem da história a correr na F1, perdendo apenas para Verstappen e Lance Stroll.

A Fórmula 1 faz a tradicional pausa para as férias de verão na Europa e volta de 23 a 25 de agosto em Zandvoort, para a disputa do GP dos Países Baixos.