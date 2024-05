Quadra de Roland Garros (Foto: Anne-Christine POUJOULAT / AFP)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 26/05/2024 - 05:29 • São Paulo (SP)

Neste domingo (26), começa o Roland Garros 2024 em Paris, o segundo Grand Slam do ano. O torneio, prestigiado mundialmente, é especial para os brasileiros, que já celebraram Gustavo Kuerten tricampeão e as campanhas de Bia Haddad em 2023 e Fernando Meligeni em 1999.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Atualmente como comentarista da ESPN, Meligeni relembra sua semifinal há 25 anos e destaca a ligação dos brasileiros com o saibro.

➡️ Charles Leclerc crava pole em Mônaco; Verstappen fica em sexto

- É uma edição que pode ser memorável. Já tínhamos três brasileiros confirmados e os três que estavam no quali venceram. Com certeza o brasileiro é muito ligado ao saibro e muito ligado ao Roland Garros. É um torneio que a gente vê com muito carinho. Todo brasileiro sabe jogar no saibro porque aprendeu a jogar no saibro. Isso pra gente é muito relevante - relatou Meligeni.

Com Bia Haddad, Thiago Wild e Thiago Monteiro entre os melhores tenista do Brasil, Fernando Meligeni acredita que novos destaques podem surgir nesta temporada e coloca própria trajetória como exemplo.

- Como aconteceu comigo, pode acontecer com outros brasileiros também. Temos ótimos jogadores, e acredito que é possível termos outro semifinalista ou até um campeão - disse o comentarista.

A disputa de Roland Garros 2024 terá cobertura da ESPN e Star+. Na chave principal, estarão Bia Haddad e Laura Pigossi no feminino. Pela disputa masculina, o Brasil possui Gustavo Heide, Felipe Meligeni, Thiago Monteiro e Thiago Seyboth Wild.