Quem visitar a exposição “Medalhistas Olímpicos 2020” será virtualmente recebido por Rebeca Andrade, prata no individual de Tóquio e a primeira medalhista olímpica brasileira na ginástica artística. Ela trouxe para o Brasil uma das 21 medalhas conquistadas no Japão das quais, nove conquistadas por atletas mulheres. Todas elas estão presentes no eMuseu do Esporte: Rayssa Leal, a Fadinha, prata no skate aos 13 anos; Luisa Stefani e Laura Pigossi, primeira medalha brasileira no tênis com o bronze; Beatriz Ferreira, prata no boxe; Ana Marcela Cunha ouro nos 10Km nas águas abertas; Martine Grael e Kahena Kunze, bicampeãs olímpicas da vela; Mayra Aguiar, bronze no judô e primeira atleta brasileira a conquistar três medalhas olímpicas; e as meninas do vôlei que trouxeram a prata para o Brasil.