Medalhista olímpico fica fora da equipe de Taekwondo do Brasil para Paris 2024

Equipe de taekwondo do Brasil teve campanha histórica no Pan de Lima (Crédito: Washington Alves/COB)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 13/03/2024 - 13:03 • Rio de Janeiro (RJ)

A Confedereção Brasileira de Taekwondo confirmou a lista de atletas que irão ao Pré-Olímpico da modalidade. A competição serve como classificatória para as Olimpíadas de Paris, em 2024. Dentre os nomes escolhidos, Maicon Andrade, medalhista olímpico, foi preterido e não estará nos Jogos.

O Taekwondo possui um critério de classificação diferente do habitual. De acordo com o regulamento, cada país pode ter dois atletas por gênero. A única exceção é o caso desse limite ser ultrapassado através do ranking mundial. Dessa forma, os países são obrigados a definir em quais categorias irá competir.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

A decisão da CBTKtd foi baseada na escolha dessas categorias. A confederação optou pelas categorias até 68kg, onde compete Edvaldo Pontes, o Netinho, além da até 80kg, com Henrique Alves. No feminino, a escolha foi da categoria até 57kg, com Maria Clara Pacheco.

Maicon Andrade foi medalha de bronze nas Olimpíadas do Rio, em 2016 (Foto: Divulgação/CBTKD)

A ausência de Maicon Andrade, medalhista olímpico na categoria mais de 80kg, na Rio-2016, é a mais inusitada. O lutador, foi o brasileiro mais próximo de alcançar a vaga pelo ranking mundial. De acordo com o comunicado oficial da CBTkd, a decisão pelas categorias ocorreu: "análise dos dados técnicos e projeções de chaves apresentados pelo analista de desempenho, assim como os dados físicos e de saúde apresentados pela preparadora física e pela médica".