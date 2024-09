McLaren aceita favorecer Norris em luta por título da F1, mas ‘sem comprometer princípios’

Oscar Piastri pode ajudar Lando Norris a disputar título com Max Verstappen (Foto: Natalia KOLESNIKOVA / AFP)







Escrito por Grande Premio • Publicada em 12/09/2024 - 11:22 • Rio de Janeiro (RJ)

A McLaren deixou Monza prometendo uma revisão na famigerada “regra papaia” e decidiu que, de agora em diante, Oscar Piastri vai ajudar Lando Norris no duelo contra Max Verstappen pelo título da temporada 2024 da Fórmula 1. O chefe, Andrea Stella, no entanto, enfatizou que se trata de um direcionamento que só será aplicado se houver necessidade.

A mudança de postura é consequência da inesperada derrota sofrida no GP da Itália, realizado há duas semanas. Na casa da Ferrari, o time de Woking partiu como franco favorito ao pegar a primeira fila do grid, porém foi surpreendido pela ousada estratégia dos italianos de apenas uma parada. A tática levou Charles Leclerc à vitória.

Do lado da McLaren, Piastri cruzou a linha de chegada em segundo, à frente de Norris, e tudo porque ainda na primeira volta, na segunda chicane, o australiano não tomou conhecimento do companheiro de equipe — que largara na pole — e efetuou bela ultrapassagem. Leclerc ainda veio no embalo e teve a chance de pôr o plano em prática.

Para completar, durante a corrida, a McLaren ainda expôs via rádio que os dois pilotos estavam livres para brigar por posição (o “papaya rules”), mas a atitude levantou críticas, uma vez que Verstappen novamente sofreu com o acerto do carro e não passou da sexta posição ao final.

À emissora britânica BBC, Stella falou sobre a reunião interna realizada pós-Monza e revelou que a equipe inglesa está oficialmente dando “tendência” ao “apoio a Lando”. “Mas queremos fazer isso sem comprometer muito nossos princípios”, acrescentou.

- Nossos princípios são que o interesse da equipe sempre vem em primeiro lugar. Para nós, esportividade é importante no modo geral como corremos. Portanto, queremos ser justos com os pilotos. O que não queremos mais é uma situação como em Monza, na qual entramos em uma chicane em primeiro e segundo e saímos em primeiro e terceiro, pois isso é prejuízo para o time - salientou.

- Os interesses da equipe vêm em primeiro lugar, e essas são as situações que precisamos consertar antes de mais nada, porque, na verdade, a maneira como entramos na corrida em Monza deu brecha para essa situação - completou Stella.

Em seguida, o dirigente deu alguns detalhes sobre a conversa com Lando e Oscar e classificou-a como “muito colaborativa”.

- Quando perguntei a Oscar ‘Você estaria disposto a desistir de uma vitória?’, e ele disse ‘É doloroso, mas se fora a coisa certa a fazer, farei’. Todo piloto é programado para vencer. Então, fico sempre muito impressionado com o nível de espírito de equipe, maturidade e colaboração que encontramos neste período - seguiu.

Apesar da nova direção para as disputas entre Norris e Piastri, Stella pontuou que haverá outra reunião após o GP do Azerbaijão, que acontece neste fim de semana, portanto a decisão poderá ser atualizada. Entende-se, portanto, que os dois estarão livres para competir entre si dependendo da circunstância.

- Após Monza, temos três objetivos: precisamos garantir que tudo o que aconteça na pista não seja em detrimento da equipe. O segundo, como vencer os dois campeonatos, com os dois comprometidos em ajudar. Mas o que não queremos e fazer isso de forma imprudente. Esses são os três tópicos que definem a forma como vamos correr em Baku. Isso será atualizado depois - encerrou.

A diferença entre Norris e Verstappen na classificação é de 62 pontos. No Mundial de Construtores, a McLaren está a apenas 8 da líder, Red Bull.