Newey diz que desejo de trabalhar com Alonso ou Hamilton pesou para continuar na F1

11/09/2024

Apresentado oficialmente como projetista da Aston Martin a partir da temporada 2025 da Fórmula 1, Adrian Newey não sabia se continuaria na categoria quando decidiu deixar a Red Bull — decisão tomada durante o GP do Japão deste ano, em Suzuka. O projetista estava na equipe desde 2006 e participou efetivamente de todos os momentos vitoriosos do time taurino desde então. Agora, parte para um verdadeiro desafio, que é alçar a equipe de Lawrence Stroll a outro nível na F1.

Segundo ele, um dos fatores determinantes para decidir permanecer na F1 foi a vontade de trabalhar com os campeões mundiais Fernando Alonso ou Lewis Hamilton. No fim, apesar de ficar muito próximo da Ferrari e de conseguir atuar com Hamilton, o ‘Mago da Aerodinâmica‘ fechou com a Aston Martin e estará no paddock ao lado do asturiano.

“Decidi ficar na Fórmula 1 e, com certeza, a Ferrari era uma das opções. Não escondi o fato de que queria trabalhar com Fernando e Lewis. Como eles estão em equipes diferentes, eu não poderia fazer as duas coisas”, disse o engenheiro à emissora britânica Sky Sports.

Newey foi anunciado em um evento pomposo na nova fábrica da equipe e tratado como o “maior momento da história da Aston Martin” por Stroll. Segundo a emissora inglesa BBC Sport, Adrian receberá £ 30 milhões (cerca de R$ 220 milhões na cotação atual) por temporada.

Newey chegou a conversar com, pelo menos, Ferrari, Mercedes e Williams, mas ficou impressionado com a fábrica de última geração da Aston Martin, que conta com seu próprio túnel de vento.

Além da questão financeira, pesou também o fato de não precisar sair da Inglaterra, ao contrário do que ocorreria caso optasse pela Ferrari, por exemplo, que tentou contratar o projetista e concentra sua estrutura em solo italiano.

“Senti que precisava de um novo desafio. No fim de abril, decidi que precisava fazer algo diferente. Passei muito tempo falando com a Mandy, minha esposa, e discutindo: ‘O que vem em seguida? O que vamos fazer? Vamos viajar o mundo ou fazer algo diferente?’”, disse Newey durante evento que oficializou sua chegada na equipe de Silverstone.

“É claro que nunca esperei algo do tipo, tenho sorte de estar envolvido com isso, mas você precisa ser honesto consigo mesmo e se manter renovado. Então, senti que precisava de um novo desafio. E isso levou algum tempo”, completou o britânico.

A Fórmula 1 volta às pistas entre os dias 13 e 15 de setembro para o GP do Azerbaijão, em Baku.