Mavericks x Clippers e mais! Veja horário e onde assistir aos jogos da NBA

Os Mavericks venceram em Los Angeles (Foto: Harry How / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 26/04/2024 - 08:00 • Dallas (EUA)

Os playoffs da NBA estão à todo vapor! Nesta sexta-feira (26), três jogos irão contemplar a rodada da maior liga de basquete do mundo. O destaque da noite vai para o grande duelo entre Mavericks x Clippers. As outras duas partidas do dia são: Indiana Pacers x Milwaukee Bucks e Phoenix Suns x Minnesota Timberwolves.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

MAVERICKS X CLIPPERS 🏀

Os dois times protagonizaram um grande jogo 2, com Luka Dončić em grande atuação e empatando a série em 1 a 1. Agora, a sequência chega à Dallas, e os Mavericks tem uma grande oportunidade de abrir vantagem no placar. O jogo será às 21h (horário de Brasília) e terá transmissão da ESPN 2, além do Star+.

PACERS X BUCKS 🏀

O Indiana Pacers vem embalado após vencer o Milwaukee Bucks fora de casa e empatar a série em 1 a 1 em grande atuação de Pascal Siakam. Assim como os Mavericks, os Pacers em uma grande oportunidade de abrir vantagem no placar com a série chegando em Indianápolis, mas o campeão de 2022 fará jogo duro. O jogo será às 18h30 (horário de Brasília) e terá transmissão apenas do Youtube da NBA Brasil.

➡️ Newey define vida e decide deixar Red Bull na F1 após quase 20 anos, diz revista

SUNS X TIMBERWOLVES 🏀

O Minnesota Timberwolves abriu 2 a 0 na série contra o Suns, com grande atuações de Anthony Edwards e Jaden McDaniels. Mas com os Suns jogando em casa, Devin Booker e Kevin Durant precisam responder as provocações que receberam nas duas primeiras partidas. O jogo será às 23h30 (horário de Brasília) e terá transmissão da ESPN 2, além do Star+.

(Foto: Jordan Johnson / NBAE / Getty Images / Getty Images via AFP)

➡️ Quem é Caleb Williams, primeira escolha geral do Draft da NFL 2024 e novo jogador do Chicago Bears?

FICHA TÉCNICA ✅

Mavericks x Clippers

Horário: 21h

Transmissão: ESPN 2 e Star+

Pacers x Bucks

Horário: 18h30

Transmissão: Youtube da NBA Brasil

Suns x Timberwolves

Horário: 23h30

Transmissão: ESPN 2 e Star+