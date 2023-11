O Mano a Mano começará com um amistoso de basquete 3x3 entre as seleções masculinas do Brasil e da Sérvia, e feminina do Brasil e Argentina. Depois, o campeonato será disputado por duas equipes, compostas por atletas com experiência na NBA e no NBB. Entre os estrangeiros, os norte-americanos Mario Chalmers e Brandon Rush, além do francês Ian Mahinmi e do argentino Walter Herrmann, são presenças confirmadas. O lado brasileiro, por sua vez, será integrado por Marquinhos, Rafael Babby, Alex Brabo e participação especial de Anderson Varejão, lenda do basquete brasileiro e da franquia norte-americana Cleveland Cavaliers.