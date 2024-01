O “Sesc Verão” acontece até o dia 18 de fevereiro e é o pontapé inicial para a programação esportiva realizada pelo Sesc ao longo do ano. A instituição promoverá ainda mais ações abertas ao público, com muito incentivo à prática esportiva, integração entre as pessoas, vida saudável e a difusão do esporte como ferramenta pedagógica. Clique aqui para conferir as próximas atrações e saber mais!