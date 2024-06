Magic Johnson deixa um aviso ao Boston Celtics antes das finais da NBA

Magic Johnson comenta cenário das finais da NBA (Foto: Lisa Blumenfeld/AFP)







Escrito por Notícias De Basquete • Publicada em 03/06/2024 - 11:42 • Rio de Janeiro (RJ)

Ex-jogador e ídolo do basquete, Magic Johnson analisou as finais da NBA entre Boston Celtics e Dallas Mavericks e apontou a franquia de Massachusetts como a favorita a conquista da competição. Ele, no entanto, também deixou um alerta a equipe verde e branco.

- Os Celtics devem ganhar a série, mas já vi o time com mais talento perder antes. Lembra das finais de 2004 entre Lakers e Pistons? Chauncey Billups, Richard Hamilton e Ben Wallace incomodaram meus Lakers com quatro jogadores do Hall da Fama: Kobe Bryant, Shaq, Gary Payton e Karl Malone. Tinham até Horácio Grant! - relembrou Johnson.

Ainda assim, o ex-jogador também admitiu que o Dallas Mavericks tem a grande oportunidade de conquistar a NBA. O grande motivo para isso é a fase que alguns jogadores da equipe, em especial Luka Doncic e Kyrie Irving, vivem.

- Os Mavericks definitivamente têm a oportunidade de ganhar o campeonato como a equipe que está quente agora, e (estão) jogando com muita confiança e garra! Luka e Kyrie não terão o mesmo luxo de descansar na defesa como fizeram contra os Timberwolves, porque cada titular na equipe do Celtics é uma ameaça de gol. Outra grande diferença nesta série é que Dallas não pode se dar ao luxo de Luka e Kyrie entrarem em problemas de falta, mas do outro lado, os Celtics podem lidar com Jaylen ou Jayson ficando em problemas de falta e tendo que ficar de fora porque eles têm profundidade em seu banco! - declarou.

As finais da NBA entre Celtics e Mavs começam na próxima quinta-feira (6), às 21h30 (horário de Brasília), em Boston.