Lutador brasileiro faz história ao vencer duas lutas em duas semanas no UFC

Escrito por Lance! • Publicada em 14/07/2024 - 17:22 • Rio de Janeiro (RJ)

Jean Silva fez história ao vencer duas lutas em duas semanas no UFC. O brasileiro havia participado do UFC 303 no dia 29 de junho, mas foi convocado para lutar duas semanas depois e aceitou o desafio. O lutador encarou Drew Dober no Fight Night, neste sábado (13), em Denver, nos Estados Unidos, e teve mais uma grande apresentação.

O MMA brasileiro contou ainda com as vitórias de Gabriel Bonfim e Luana Santos, que deixaram o saldo 100% positivo para o país.

Duas semanas depois de vencer Charles Jourdain no UFC 303, Jean Silva deu show novamente e venceu Drew Dober e anotou mais uma vitória para seu currículo. Lutando na categoria peso-leve, uma divisão acima da sua, o brasileiro fez um duelo muito movimentado contra o americano, e derrubou o adversário no terceiro round.

No combate, Jean dominou desde o início conectou os melhores golpes, dificultando a movimentação de seu oponente, além de machucá-lo com boas cotoveladas. Silva quase finalizou a luta no segundo round, mas o gongo salvou Dober. Porém, no último assalto, o brasileiro conseguiu emendar uma série de golpes, que abriu um corte enorme no supercílio do seu adversário, obrigando o médico a interromper o combate, sendo decretado o nocaute técnico.

Os brasileiros Gabriel Bonfim e Luana Santos também venceram na noite de Denver. O marretinha teve uma luta dura contra Ange Loosa, mas levou vantagem disputas tanto em pé quanto no chão e venceu por decisão unânime dos juízes. Já a brasileira não tomou conhecimento de Mariya Agapova e teve uma grande atuação. Luana finalizou a adversária com um estrangulamento e venceu no primeiro round.