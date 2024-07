Luiz Maurício da Silva garante vaga nos Jogos de Paris 2024 e quebra recorde

Luiz Maurício da Silva vai para a sua primeira Olímpiada (Foto: Alexandre Loureiro/CBAt)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 01/07/2024 - 18:58 • Rio de Janeiro (RJ)

No quarto e no último dia de competições no Troféu Brasil de Atletismo, Luiz Maurício da Silva se classificou para os Jogos Olímpicos de Paris 2024. O atleta do lançamento de dardo quebrou o recorde sul-americano e com essa marca conseguiu se garantir para sua primeira Olímpiada.

Na primeira tentativa, Luiz Maurício atingiu a marca de 73,28m. Logo depois, o atleta do Praia Clube subiu o nível e passou dos 80 metros. Na sequência, ele fez história ao bater o recorde do continente na prova, atingindo a incrível marca de 85,57m, o recorde sul-americano e que carimbou a vaga do brasileiro nas Olímpiadas.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Além da vaga para Paris, Luiz levou a medalha de ouro do Troféu Brasil, superando Pedro Henrique Rodrigues, com 77,12m, e Arthur Curvo,com 72,22m .Entre as mulheres, o troféu ficou com Viviane Lyra, também do time de Uberlândia-MG, que venceu a marcha atlética 20km.

(Foto: Wagner Carmo/ CBat)

➡️ Simone Biles brilha na seletiva e confirma vaga nos Jogos de Paris 2024