Luisa Stefani e Demi Schuurs estreiam com o pé direito no US Open

Escrito por Fabrizio Gallas • Publicada em 28/08/2024 - 15:28 • Nova York (EUA)

Número 1 do Brasil, Luisa Stefani e a holandesa Demi Schuurs estrearam com vitória, nesta quarta-feira (28), no torneio do US Open, último Grand Slam do ano, disputado no piso duro em Nova York.

Stefani e Schuurs derrotaram as japonesas Eri Hozumi e Shuko Ayoama por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/2, após 1h40min de duração na quadra 15 de Flushing Meadows.

Apesar do placar mostrar facilidade, Stefani e Schuurs salvaram vários break-points no começo do segundo set antes de desgarrarem no placar, quebrando novamente no sétimo game até o triunfo.

Cabeças de chave 8, elas encaram as vencedoras do duelo entre a dupla da britânica Katie Boulter e a russa Anna Kalinskaya ou a dupla chinesa formada por Saisai Zheng e Xinyu Wang.