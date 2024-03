Lendária camisa amarela de Kobe Bryant vai a leilão milionário

Lendária camisa de Kobe Bryant vale uma fortuna (Foto: Getty Images via AFP)







Publicada em 27/03/2024

Quando pensamos em figuras icônicas do basquete, Kobe Bryant inevitavelmente surge como uma das primeiras imagens em nossa mente. Conhecido por sua dedicação incansável ao esporte e performances que desafiaram os limites, Bryant deixou um legado incontestável no mundo do basquete. Uma peça deste legado, particularmente simbólica, capturou a atenção de colecionadores e fãs do esporte, recentemente.

No jogo 1 das finais da NBA de 2009 contra o Orlando Magic, Kobe Bryant apresentou uma das melhores performances de sua carreira, contribuindo significativamente para a vitória do Lakers por 100-75. Nesta partida emblemática, Bryant atingiu 40 pontos, além de registrar oito assistências, oito rebotes, dois roubos de bola e dois bloqueios. Esse jogo não só começou a vitória por 4-1 do Lakers nas finais, mas também sinalizou o início da conquista de seu primeiro anel sem a parceria de Shaquille O’Neal.

A relíquia

A camisa dourada usada por Bryant nesse jogo icônico está agora disponível para venda por meio de um leilão organizado pela Sotheby’s, acompanhada por uma carta de autenticação do MeiGray Group, tendo sido originalmente vendida pela National Basketball Association.

A peça extraordinária tem atraído lances substanciais e, conforme as últimas atualizações, o lance mais alto alcançou 1,4 milhão de dólares. Contudo, as estimativas sugerem que o valor final da venda possa ficar entre 1,5 milhão a 2,5 milhões de dólares.

O legado

Kobe Bryant não era apenas um jogador exímio, ele era uma força da natureza em quadra, conquistando cinco campeonatos da NBA, dois prêmios de MVP das finais da NBA, um título de MVP da liga e dois títulos de pontuação.

Além disso, foi selecionado 18 vezes para o All-Star Game, 12 vezes para a seleção All-Defensive e 15 vezes para a seleção All-NBA. Sua carreira exemplifica a combinação entre talento puro e uma ética de trabalho incomparável, características que o consolidaram como uma das maiores lendas do esporte.

Para os verdadeiros aficionados por basquete e colecionadores de memorabilia esportiva, a oportunidade de possuir um pedaço da história de Kobe Bryant é irresistível. A venda da camisa que Kobe Bryant usou durante uma de suas mais notáveis performances na final NBA é um testamento não apenas à sua carreira excepcional, mas ao seu impacto duradouro no basquete e além dele.

Conforme nos aproximamos do encerramento do leilão no dia 10 de abril, a expectativa em torno do valor final de venda dessa relíquia esportiva continua crescendo. A história de Kobe Bryant, imortalizada através de seus triunfos, desafios e, agora, através desta camisa lendária, segue inspirando novas gerações dentro e fora das quadras.