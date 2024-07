LeBron James, Kobe Bryant e MIchael Jordan estão entre os maiores jogadores da história do basquete (Foto: AFP e Divulgação)







Escrito por Notícias De Basquete • Publicada em 13/07/2024 - 14:55 • Rio de Janeiro (RJ)

Recentemente, Stephon Marbury, uma das maiores referências quando se fala de habilidades com a bola no basquete, trouxe novos argumentos para o famoso debate sobre o “GOAT” (“Melhor de Todos os Tempos”) na NBA. Durante sua participação no “The Big Podcast with Shaq”, Marbury expressou suas considerações sobre três icônicas figuras do basquete: Michael Jordan, LeBron James e Kobe Bryant.

- Michael Jordan é um caso único, não se compara com ninguém. Ele está, digamos, numa liga própria. Kobe também ocupa seu próprio espaço, logo atrás de Jordan. LeBron, por sua vez, é para mim o jogador mais completo que já vi em quadra - destacou Marbury.

O que faz Michael Jordan ser considerado o maior?

Ao detalhar seu ponto de vista, Marbury argumenta que Jordan dominava as percepções de ângulo, espaço e tempo no basquete como ninguém. Essa habilidade de Jordan para se sobressair nos momentos cruciais, sem dúvida, destaca-o na história da NBA.

- Sua capacidade de dominar o jogo e impor sua vontade com puro domínio era impressionante - explicou.

Apesar de seu foco em Michael Jordan, Marbury reconhece plenamente as grandezas de Kobe e LeBron. Kobe, admirado por sua técnica refinada e estilo único, é visto por muitos como o "jogador mais próximo de Jordan". LeBron, diferentemente, destacou-se pela sua versatilidade e estatísticas completamente impressionantes ao longo de sua carreira, inserindo-se firmemente na discussão acerca do GOAT.

LeBron James: Um fenômeno estatístico

LeBron, com sua impressionante carreira de 21 temporadas, alcançou médias de 27,1 pontos, 7,5 rebotes e 7,4 assistências por jogo. Isso sem mencionar os marcos históricos como ser o primeiro jogador a alcançar 40.000 pontos, 10.000 rebotes e 10.000 assistências, posicionando-se também entre os cinco primeiros em pontos e assistências na história da NBA. Esses feitos reforçam as palavras de Marbury sobre a versatilidade e domínio de James em vários aspectos do esporte.

As considerações de Stephon Marbury, embasadas em uma carreira notável e uma perspectiva única sobre o jogo, adicionam profundidade a um debate que continua apaixonante entre fãs e especialistas. Ao avaliarmos figuras como Jordan, Kobe e LeBron, torna-se claro que cada um deles trouxe contribuições inestimáveis para o basquete, cada um a seu modo e em sua era. Esse debate, longe de ser conclusivo, permanece como um testemunho do impacto duradouro dessas lendas no esporte.