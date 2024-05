NBA: Lebron James identifica erro cometido pelos Pacers contra os Celtics e se manifesta

Jaylen Brown converteu cesta decisiva e levou jogo contra o Pacers para a prorrogação (Foto: AFP)







Publicada em 22/05/2024 - 12:53 • Atualizada em 22/05/2024 - 14:54

Lebron James apontou um erro por parte do Indiana Pacers no Jogo 1 da final da Conferência Leste da NBA, na última terça-feira (21), para o Boston Celtics. O King foi às redes sociais para falar sobre a equipe de Indianapolis.

- E vocês ainda querem saber por que eu faria a falta com uma vantagem de três pontos todas as vezes? - escreveu o astro no X (atingo Twitter), se referindo a bola de três de Jaylen Brown no último segundo que levou o duelo para a prorrogação.

A estratégia de Lebron é simples: cometer uma falta intencional nos segundos finais em caso de vantagem de três pontos no placar. Com isso, a equipe adversária teria dois lances livres, mas não a posse de bola na sequência, o que dá a vitória ao time que já está a frente.

Na prorrogação, o Celtics passou a frente e venceu por 133 a 128. Dessa forma, larga na frente no primeiro jogo da final de conferência.

O destaque da noite pelo time da casa foi Jayson Tatum que, com seus incríveis 36 pontos e 12 rebotes, terminou como o cestinha da partida. Jrue Holiday (28 pts) e Jaylen Brown (26 pts) também tiveram uma noite inspirada.

Pelo lado do Pacers, as boas atuações ficaram por conta de Tyrese Haliburton, com 25 pontos e 10 assistências, Paskal Siakam, que anotou 24 pontos e 12 rebotes, e Myles Turner, 23 pontos e 10 rebotes.

O Jogo 2 acontece nesta quinta-feira (23), a partir das 21h (de Brasília), novamente no TD Garden, em Boston.