Laura Pigossi brilha e derruba embalada top 70 no WTA de Bogotá

Escrito por Lance! e Fabrizio Gallas • Publicada em 03/04/2024 - 11:31 • Bogotá (Colômbia)

Os ares de Bogotá são ótimos para Laura Pigossi. A número 2 do país estreou com baita vitória, na noite desta terça-feira (02), no WTA 250 jogado no piso de saibro. A competição é de primeira linha do circuito mundial feminino.

A medalhista olímpica e campeã Pan-Americana derrotou a argentina Nadia Podoroska, cabeça de chave 5 e 67ª do mundo. Laura superou a adversária por 2 sets a 0 com contundentes 6/4 e 6/1 após 1h15min de duração no confronto.

A argentina vinha do título no WTA 125 de San Luis Potosí, no México, conquistado no domingo (31). Com a vitória, Laura acumula mais um bom resultado em solo colombiano - onde foi vice-campeã em 2022 e fez quartas de final na temporada passada.

Laura Pigossi vibra com vitória (Foto: Tennis South Africa)

A tenista brasileira vinha de um problema no joelho semana passada, em San Luis Potosí, onde fez quartas de final em simples. No entanto, precisou abrir mão da disputa da final de duplas ao lado da polonesa Katarzyna Piter.

Na próxima fase, Laura Pigossi enfrenta a romena Irina Bara, 178ª colocada do ranking mundial, pela primeira vez na carreira, em jogo valendo vaga nas quartas de final.