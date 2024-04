Lakers x Nuggets e mais: veja horário e onde assistir aos jogos da NBA

Nikola Jokic e LeBron James voltam a se enfrentar, agora em L.A. (Foto: GARRETT ELLWOOD / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 25/04/2024 - 16:54 • Rio de Janeiro (RJ)

Os playoffs da NBA estão à todo vapor! Nesta quinta-feira (25), três jogos irão contemplar a rodada da maior liga de basquete do mundo. O destaque da noite vai para a reedição da final da Conferência Oeste na última temporada: Lakers x Nuggets. As outras duas partidas são do Leste: Orlando Magic x Cleveland Cavaliers e Philadelphia 76ers x New York Knicks.

LAKERS X NUGGETS 🏀

A série chega ao Jogo 3, após um confronto decidido no último arremesso. A última partida foi marcada por emoção até o fim - com Jamal Murray convertendo a jogada decisiva - e permitiu ao Denver Nuggets abrir 2-0 na série. Agora, a sequência chega à Los Angeles, e o Lakers precisa vencer se quiser se manter vivo na briga. O jogo será às 23h (horário de Brasília) e terá transmissão do Amazon Prime Video, além do NBA League Pass.

MAGIC X CAVALIERS 🏀

O Orlando Magic recebe o Cleveland Cavaliers em sua casa, em busca de uma recuperação na série. Assim como o Lakers, a equipe da Flórida perde por 2-0, e a vitória é essencial para trazer confiança ao jovem elenco. Com Paolo Banchero, Donovan Mitchell e companhia, a bola sobe às 20h (horário de Brasília), e a partida será transmitida pelo NBA League Pass.

76ERS X KNICKS 🏀

No mesmo ritmo das outras séries, o Knicks lidera a série por 2-0 e agora vai para Filadélfia enfrentar os donos da casa. Após um início de temporada excelente, os 76ers chegaram aos playoffs com dificuldades. A grande estrela do time, Joel Embiid, lida com problemas no joelho e tem feito falta ao time de Nick Nurse. Apesar das dificuldades, os 76ers apostam no jovem Tyrese Maxey para diminuir o prejuízo na sequência. O confronto terá transmissão exclusiva do Amazon Prime Video e acontecerá às 20h30.

FICHA TÉCNICA ✅

Lakers x Nuggets

Horário: 23h

Transmissão: Amazon Prime Video e NBA League Pass

Orlando Magic x Cleveland Cavaliers

Horário: 20h

Transmissão: NBA League Pass

76ers x Knicks

Horário: 20h30

Transmissão: Amazon Prime Video