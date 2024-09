Kevin Durant deixa Stephen Curry fora de time ideal da NBA; veja

Kevin Durant e Stephen Curry jogaram juntos nas Olimpíadas de Paris (Foto: Brian Babineau / AFP)







Escrito por Notícias De Basquete • Publicada em 17/09/2024 - 16:04 • Rio de Janeiro (RJ)

Kevin Durant elegeu o time ideal da NBA durante uma partida do "NBA 2k25" contra Sauce Gardener, astro da NFL. O atleta do Suns elencou jogadores de qualidade, mas deixou Stephen Curry, grande companheiro dos tempos de Warriors, de fora.

- Provavelmente colocaria o Luka (Doncic) na armação. Luka, eu, LeBron (James), Embiid no meu tempo porque ele tem um bom arremesso de três. E tem que ser alguém como o Klay (Thompson) como ala-armador - disse o astro, na live.

Outra ausência sentida foi a de Kyrie Irving, que também marcou época ao lado do veterano no Brooklyn Nets. Assim como as estrelas do Suns, Devin Booker e Bradley Beal, que também não tiveram espaço no quinteto ideal.

Kevin Durant é esperança do Suns na temporada

O veterano é uma das grandes armas do Phoenix Suns para a temporada 2024/25 da NBA. O time do Arizona manteve a base e apostou alto para atingir algo maior na época que está por vir. A temporada anterior deixou uma impressão um pouco negativa. Isto porque o Suns teve uma fase regular interessante, mas decepcionou nos playoffs ao ser varrido pelo Minnesota Timberwolves.

Mesmo assim, a diretoria optou por manter os três astros para a próxima temporada. O investimento beira uma das maiores folhas para a próxima temporada.

A estreia do Phoenix Suns acontece no dia 23 de outubro, diante do Los Angeles Clippers, no Intuit Dome, em Inglewood, na região metropolitana de Los Angeles. Será o primeiro jogo oficial do Clippers na nova casa.