Kamilla Cardoso sofre lesão e estreia na WNBA será adiada

Escrito por Notícias De Basquete • Publicada em 07/05/2024 - 15:56 • Chicago (EUA)

A brasileira Kamilla Cardoso não poderá estar em quadra no primeiro duelo do Chicago Sky pela WNBA. A jogadora sofreu uma lesão no ombro na pré-temporada e deve ficar de fora entra quatro a seis semanas em recuperação.

O lance que ocasionou a contusão aconteceu na última sexta-feira (3), durante uma amistoso frente ao Minnesota Lynx. Na jogada, Kamilla caiu sobre o próprio ombro e não teve condições de seguir atuando. Foram apenas 13 minutos em quadra, com seis pontos e quatro rebotes. No final, o Chicago Sky perdeu por 92 a 81.

A franquia ainda terá um duelo de preparação contra o New York Libert antes da estreia na WNBA, que será diante do Dallas Wings, no dia 15 de maio. O cronograma atual é o seguinte: Kamilla pode perder, ao menos, 7 duelo ou no máximo 13, a depender de como será a recuperação da lesão. Ou seja, a estreia oficial terá de esperar um pouco.

A jogadora vive uma grande expectativa para atuar na maior liga de basquete feminino do mundo. Aos 23 anos, Kamilla chega à WNBA após a conquista da NCAA, com a Universidade da Carolina do Sul. Na campanha, a brasileira obteve o prêmio de melhor defensora do torneio e também garantiu o MVP da final, contra Iowa.

Por fim, foi a terceira escolha geral do draft da WNBA desta temporada. Dessa forma, acabou selecionada pelo Chicago Sky para a disputa da competição que, como dito anteriormente, terá início na metade do mês de maio.