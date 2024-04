Judoca brasileiro ‘perde’ vaga nas Olimpíadas por causa de doping

Matheus Takaki durante disputa (Foto: Reprodução/Instagram/@takaki.mt)







Escrito por Lance! • Publicada em 19/04/2024 - 22:57 • São Paulo (SP)

O judoca brasileiro Matheus Takaki, que estava com classificação a encaminhada para as Olimpíadas de Paris, foi suspenso por doping e não estará no maior evento esportivo do mundo.

Número 1 do Brasil na categoria até 60kg, o atleta sofreu uma punição retroativa de seis meses, ou seja, ele perdeu a pontuação adquirida neste período e não possui chances de alcançar os Jogos Olímpicos.

Matheus testou positivo para Clomifeno, uma substância usada no tratamento de câncer de mama. Contudo, dentro do meio esportivo, ela é utilizada para encobrir o doping por anabolizante.

A defesa do atleta do judô brasileiro diz que foi comprovada a contaminação por um suplemento alimentar de Matheus. O site da Federação Internacional de Judô (IJF) aponta a desqualificação dele no Campeonato Pan-Americano, onde foi campeão, e no Grand Slam de Abu Dhabi, onde alcançou a medalha de prata. Vale relembrar que estas medalhas foram as únicas da carreira do lutador em um circuito internacional.

No ranking olímpico, Matheus caiu de 27º para o 91º lugar, sem possibilidades matemáticas de reverter a situação e alcançar os Jogos. Diante disso, na categoria até 60kg, Michel Augusto é a única esperança do Brasil ao ocupar a 29ª colocação, duas posições acima do corte para as Olimpíadas.