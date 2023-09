Um dos principais concorrentes de Arthur será Felipe Rodriguez, que nasceu na Patagônia, na Argentina, mas veio morar com oito anos de idade também em Búzios e treina na MPS. Ele tem a disputa do Campeonato Mundial em Londres no currículo: "Descobri o esporte em 2021 por meio do meu pai que já remava, mas foi no começo de 2022 que comecei a remar com bastante frequência, porque queria entrar na equipe júnior do Huihoa que ia para o Brasileiro de Sprint em Abril. Consegui, e fomos vice - campeões brasileiros, classificando para o Mundial de Sprint no mesmo ano em Londres. Foi ali que percebi que talvez esse esporte pudesse me abrir muitas portas, e depois de muito trabalho e treino, fomos para Londres em Agosto do mesmo ano, finalizando no top 4 do mundo. No final de 2022 conheci o Dave Mac Knight dono da MPS e fui abraçado pelo clube onde comecei a treinar mais de V1 e em fevereiro de 2023 criamos uma equipe júnior", disse o atleta que foi campeão juvenil estadual na etapa de Saquarema realizada em abril e ficou em terceiro lugar com a equipe no Brasileiro de Maratona.