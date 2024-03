Jornal espanhol detona Hamilton: ‘Piloto em declínio’

Hamilton durante o final de semana em Melbourne, na Australia (Foto: Martin KEEP / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 24/03/2024 - 15:55 • Rio de Janeiro (RJ)

O tradicional jornal espanhol "Marca" soltou uma nota neste domingo (24) detonando Lewis Hamilton após o GP da Austrália. O veículo, além de declarar que Carlos Sainz, da Ferrari, é o único que poderia bater com Max Verstappen, também criticou o britânico da Mercedes ao afirmar que é um "piloto em declínio".

— A Ferrari escolheu dispensar o seu melhor piloto atualmente, Sainz, para colocar Hamilton, um piloto em claro declínio, não tanto em talento como em moral e atitude — diz o jornal.

O portal também rasgou elogios a Carlos devido ao bom desempenho em Melbourne, que o levou para o lugar mais alto do pódio. No entanto, logo em seguida, disse que se Sainz mereceria um documentário completo se ele fosse britânico como Hamilton, já que o espanhol venceu a corrida após uma cirurgia de apendicite.

— O feito de Sainz mereceria um documentário completo se ele fosse britânico como Lewis Hamilton, com uma vitória 15 dias após passar por uma cirurgia de apendicite e com três incisões ainda no abdômen — declara o jornal.

Após dois finais de semana com vitórias da RedBull na Fórmula 1, Sainz venceu a terceira corrida do ano, que foi realizada em Melbourne, na Austrália. Verstappen ficou fora do circuito por problemas no freio do carro. Hamilton também não completou a prova, devido ao motor.