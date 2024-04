Copiar Link

Publicada em 17/04/2024

O jogador do Toronto Raptors Jontay Porter foi banido definitivamente da NBA por envolvimento em apostas esportivas. De acordo com informações divulgadas pela própria liga, o atleta teria feito apostas em, no mínimo, 13 jogos, além de repassar informações sigilosas para apostadores.

As investigações também identificaram que o ala-pivô da equipe canadense teria chegado a limitar sua própria participação em partidas para manipular as casas esportivas.

CONFIRA ABAIXO NOTA DIVULGADA PELA NBA COM TODOS DETALHES DA INVESTIGAÇÃO:

A investigação da liga descobriu que antes do jogo dos Raptors em 20 de março, Porter divulgou informações confidenciais sobre seu próprio estado de saúde a um indivíduo que ele sabia ser um apostador da NBA. Outro indivíduo com quem Porter se associou e sabia ser um apostador da NBA posteriormente fez uma aposta acumulada de 80 mil dólares (aproximadamente R$ 418 mil) em uma casa de apostas esportivas online, para ganhar 1,1 milhão de dólares (cerca de R$ 5,7 milhões), apostando que Porter teria um desempenho inferior no jogo de 20 de março.

A investigação da liga também descobriu que Porter limitou sua própria participação no jogo para influenciar a saída de uma ou mais apostas em seu desempenho em pelo menos um jogo do Raptors. No jogo de 20 de março, Porter jogou apenas três minutos, alegando que se sentia mal. Devido à atividade de apostas e ações incomuns do jogador, a proposta de aposta de 80 mil dólares foi congelada e não foi paga.

Além disso, de janeiro a março de 2024, enquanto viajava com o Raptors ou Raptors 905, afiliado da NBA G League do Raptors, Porter fez pelo menos 15 apostas em jogos da NBA usando a conta de apostas online de um associado.

Essas apostas variaram em tamanho de 15 doláres até 22 mil dólares, totalizando 54 mil dólares. O pagamento total dessas apostas foi de 76 mil dólares, resultando em ganhos líquidos de 22 mil dólares. Nenhuma das apostas envolveu qualquer jogo em que Porter jogou. Três das apostas eram apostas acumuladas em vários jogos que incluíam um jogo do Raptors, no qual Porter apostou que os Raptors perderiam. Todas as três apostas foram perdidas.

As apostas suspeitas envolvendo o desempenho de Porter no jogo dos Raptors em 20 de março foram levadas ao conhecimento da NBA por operadores licenciados de apostas esportivas e por uma organização que monitora apostas legais

Essas descobertas são baseadas nas informações disponíveis aos investigadores da liga no momento. A investigação da liga permanece aberta e pode resultar em novas descobertas. A NBA compartilhou e continuará compartilhando informações com o Ministério Público Federal sobre este assunto.

O comissário da NBA, Adam Silver, disse: “Não há nada mais importante do que proteger a integridade de Competição da NBA para nossos fãs, nossos times e todos os associados ao nosso esporte, e é por isso que as flagrantes violações de nossas regras de jogo por Jontay Porter estão sendo punidas com a mais severa punição. Embora as apostas desportivas legais criem transparência que ajuda a identificar atividades suspeitas ou anormais, esta questão também levanta questões importantes sobre a suficiência do quadro regulamentar atualmente em vigor, incluindo os tipos de apostas oferecidas nos nossos jogos e jogadores. Trabalhando em estreita colaboração com todos os stakeholders relevantes em todo o setor, continuaremos a trabalhar diligentemente para salvaguardar nossa liga e jogo.

