Jayson Tatum faz aviso às equipes da NBA por ‘ignorarem’ jogador no Draft

Escrito por Notícias De Basquete • Publicada em 27/06/2024 - 15:07 • Rio de Janeiro (RJ)

Astro do Boston Celtics, Jayson Tatum trouxe um aviso para as franquias da NBA, que deixaram passar o pivô Kyle Filipowski. O jovem não foi escolhido por nenhuma equipe na primeira rodada do draft e, segundo Tatum, muitos vão se arrepender da decisão.

O jogador respondeu a postagem de Kevin O’Connor, do portal “The Ringer”, que opinava sobre os dez melhores não draftados no primeiro dia. Na legenda, Tatum escreveu que “muitos se arrependerão de ter passado por Flip”.

Cabe lembrar que Filipowski ainda pode ser escolhido por alguma franquia. Nesta quinta-feira (27), a partir das 17h (de Brasília), acontecem as escolhas de segunda rodada do draft.

Quem é Kyle Filipowski, o jovem admirado por Jayson Tatum?

O jogador marcou sucesso por duas temporadas na universidade de Duke. Apesar de ter 2,10m, boa capacidade no passe e também de arremesso, o motivo para ter sido “ignorado” na primeira rodada do draft foi físico. A falta de atleticismo prejudicou Filipowski.

Ainda assim, em uma safra de nível baixo, causou estranheza o jogador não ter sido chamado. Vários atletas que não possuem o mesmo currículo foram escolhidos antes.

Quanto Tatum lançou luz sobre isso, ele incluiu a sua própria equipe. Detentor da última escolha da primeira rodada, o Celtics selecionou o armador Baylor Scheierman, de Creighton. Como a franquia agora só tem a escolha número 54, é bastante improvável que Filipowski e Tatum sejam companheiros de equipe na próxima temporada.

A segunda rodada do draft da NBA começa com o Toronto Raptors, que pode draftar o pivô e inclui-lo em seu elenco ou até negociar uma troca com outra franquia.