Classificado para as quartas de final da etapa de Sunset Beach da Liga Mundial de Surfe (WSL), Ítalo Ferreira é o único brasileiro ainda vivo na disputa realizada no Havaí. O brasileiro fará a sua prova nesta quarta-feira (21), a partir das 14h45 (Horário de Brasília), com transmissão do sportv e no canal do Youtube da competição.