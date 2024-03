Hugo Calderano brilha, derrota chinês top-2 do mundo e vai à final de torneio na Coreia

Hugo Calderano obtém uma das grandes vitórias da carreira (Foto: Divulgação / WTT)







Escrito por Lance! • Publicada em 30/03/2024 - 09:48 • Incheon (COR)

O brasileiro Hugo Calderano brilhou e derrotou o chinês Fan Zhendong, atual vice-líder do ranking mundial, por 4 sets a 2 (parciais de 11/6, 11/8, 11/9, 6/11, 8/11 e 11/5), na manhã deste sábado (30), para alcançar a final do WTT Champions de Incheon, na Coreia do Sul. O atleta fez uma grande partida e venceu com autoridade um dos grandes nomes do tênis de mesa.

Além de vice-líder do ranking global, Fan Zhendong é o atual bicampeão mundial e era o cabeça de chave número 1 do torneio. O brasileiro já havia vencido a lenda chinesa uma vez na carreira, em 2018, também em Incheon.

Agora, Hugo Calderano vai enfrentar o vencedor do confronto entre os chineses Ma Long (4º do mundo) e Liang Jingkun (3º do planeta). A decisão será no domingo (31), em horário ainda não definido.

O brasileira não vinha na melhor fase da carreira e ocupava a oitava colocação do ranking mundial, mas já somou 700 pontos com a campanha em Incheon e deve subir na classificação ao fim do torneio. Ao longo da campanha, Calderano também superou o francês Felix Lebrun, novo astro do tênis de mesa de apenas 17 anos.