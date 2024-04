Honda elogia Verstappen e já torce por novo projeto juntos no futuro

Presidente da Honda quer manter parceria com Max Verstappen e a Red Bull (Foto: Giorgio Piola)







Escrito por Grande Premio • Publicada em 13/04/2024 - 13:40 • Rio de Janeiro (RJ)

A parceria entre Honda e Red Bull só termina no fim de 2025, mas a fabricante japonesa já torce para que, no futuro, possa trabalhar novamente com o atual tricampeão mundial de Fórmula 1, Max Verstappen.​ A Honda, responsável pela fabricação da unidade de potência da equipe, ajudou o holandês a conquistar os títulos de 2021, 2022 e 2023 com a equipe austríac. Além disso, levaram a Red Bull à conquista de dois campeonatos de construtores da F1 em 2022 e 2023​.

Embora a parceria tenha dado muito certo, a equipe dos energéticos vai passar​ a produzir 100% do próprio carro na fábrica construída em Milton Keynes​, na Inglaterra. No caso do motor, o trabalho será feito em parceria com a fabricante americana Ford. O movimento fez com que a Honda decidisse se juntar à Aston Martin​ a partir de 2026.

Max Verstappen é o líder da Fórmula 1 com 77 pontos (Foto: Giuseppe Cacace / AFP)

​​- É um relacionamento muito bom. Confiamos um no outro e também os funcionários da Honda o adoram. Temos orgulho de trabalhar com Max, por isso sentiremos sua falta no futuro. Mas ainda temos dois anos juntos e prometemos dar o nosso melhor para vencer outro campeonato mundial com Max e a Red Bull - afirmou o presidente da Honda, Koji Watanabe, em entrevista ao site norte-americano Motorsport.

Os japoneses também valorizam o respeito mútuo demonstrado pelo piloto holandês. Perguntado sobre o carinho por Verstappen, Watanabe relembrou a comemoração da primeira vitória dele usando motores Honda, no GP da Áustria de 2019, quando apontou para a logo da marca no pódio: “Eu estava lá e foi um momento muito especial”.

Quatro etapas depois, Max Verstappen lidera o campeonato mundial de pilotos com 77 pontos, seguido pelo companheiro de equipe Sergio Pérez, com 64, e o monegasco Charles Leclerc, da Ferrari, com 59. A Fórmula 1 volta a acelerar entre os dias 19 e 21 de abril, para o GP da China, retorno da etapa ao calendário pós-pandemia.