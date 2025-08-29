Holanda vence no 5° set e elimina bicampeã Mundial de vôlei

A Holanda protagonizou uma grande surpresa no Mundial de vôlei Feminino. A seleção holandesa venceu a Sérvia, bicampeã e uma das favoritas ao título, por 3 sets a 2, com parciais de 27/25, 26/24, 22/25, 20/25 e 15/11, e avançou para as quartas de final.

As holandesas começaram melhor e abriram uma vantagem de 2 sets a 0, mas viram as sérvias reagirem e empatarem o jogo. No quinto set, a Sérvia não conseguiu superar a ausência decisiva da oposta Tijana Boskovic, que lesionou o tornozelo na partida contra Camarões, e acabou derrotada.

As maiores pontuadoras do confronto foram as sérvias Aleksandra Uzelac, com 31 pontos, e Ana Ivanović, com 24. Do outro lado da rede, a ponteira Daalderop marcou 19 pontos e a oposta Dambrink, com 17 pontos.

Agora, a equipe aguarda o confronto entre Japão e Tailândia, que acontece ainda nesta sexta-feira (29), às 10h30 (de Brasília), para conhecer sua adversária nas quartas de final do Mundial.

Holanda vence e avança no Mundial de vôlei (Foto: Volleyball World)

Brasil nas oitavas do Mundial

O Brasil está com 100% de aproveitamento no Mundial de vôlei feminino e já se encontra em Bangkok, na Tailândia, para o início da fase mata-mata. A seleção liderada por Zé Roberto Guimarães enfrenta a República Dominicana nas oitavas de final, neste domingo (30), às 10h30 (de Brasília).

Datas

Sexta-feira (29)

Países Baixos 3 x 2 Sérvia

Japão x Tailândia - às 10h30 (de Brasília)

Sábado (30)

Itália x Alemanha - às 7h (de Brasília) Polônia x Bélgica - às 10h30 (de Brasília)

Domingo (31)

China x França - às 7h (de Brasília)

Brasil x República Dominicana - às 10h30 (de Brasília)

Segunda-feira (1)